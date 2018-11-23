23.11.2018 13:59 Фото
Открытие памятника на могиле народного поэта Беларуси Нила Гилевича
23 ноября на Кальварийском кладбище в Минске состоялось торжественное открытие памятника на могиле народного поэта Беларуси Нила Гилевича.
© 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск