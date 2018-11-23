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Дата распечатки: 23.11.2018 15:51
 
23.11.2018 13:59 Фото

Открытие памятника на могиле народного поэта Беларуси Нила Гилевича

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23 ноября на Кальварийском кладбище в Минске состоялось торжественное открытие памятника на могиле народного поэта Беларуси Нила Гилевича.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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