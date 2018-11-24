Лукашенко назначил Сивака главой Мингорисполкома

Минск, 24 ноября. Александр Лукашенко 24 ноября назначил Анатолия Сивака, который до настоящего времени работал в должности министра транспорта и коммуникаций, председателем Мингорисполкома и анонсировал скорую встречу с активом столицы.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства подчеркнул, что Сиваку необходимо в сжатые сроки войти в курс дела, разобраться с кадровыми вопросами. "Если не в городе, то в самом горисполкоме. Через три недели подготовьте мое посещение актива города в горисполкоме: депутаты, руководство — все те, кто определяют лицо города, жизнь в столице Беларуси, — сказал Лукашенко. — Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем, но и к самим членам исполкома — работникам аппарата".



Говоря о назначении Сивака, Лукашенко отметил, что рассматривалось более десятка кандидатур на пост нового главы города. "И это не сегодня решается вопрос, он уже давно встал", — подчеркнул белорусский руководитель.



По его словам, одним из решающих факторов в выборе именно этой кандидатуры стало то, что Сивак в прежние годы эффективно работал в должности помощника президента — главного инспектора по Минску. "Должен сказать — был эффективным помощником, инспектором по кадрам из всех тех, которые работали после и до него. Это, наверное, основной мотив и фактор", — сказал Лукашенко.



Он отметил то, что Сивак неплохо знает Минск и работающие в городе кадры. "И что еще импонирует лично мне — это высокая ответственность за порученное дело. Поэтому я очень надеюсь, что вот это чувство высокой ответственности за порученное дело, исполнительность, чего нам крайне не хватает на всех уровнях (мы вчера об этом говорили), никуда не исчезнут, и Минск приобретет хорошего хозяина", — сказал глава государства.



Лукашенко обратил внимание, что в 2019 году Беларусь будет принимать II Европейские игры, а потому Минск надо подготовить к этому международному спортивному форуму, сделать его уютным и привлекательным для гостей, чтобы они и в последующем приезжали в качестве туристов.



"Но самое главное: у всей вертикали власти экзамен — парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю. Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы", — сказал Лукашенко.



При этом он отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты. "Но они (народ Беларуси. — прим.) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно", — сказал глава государства.



Что касается Андрея Шорца, который руководил Мингорисполкомом на протяжении последних лет, Лукашенко принял решение о его переводе на другую работу. "Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу", — пояснил он.



Шорец был назначен на пост главы Мингорисполкома в ноябре 2014 года, до этого работал министром жилищно-коммунального хозяйства.



Накануне Лукашенко выступил на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса, в частности говорил о том, как в Минске скупают и перепродают квартиры для малообеспеченных и многодетных. Глава государства приказал отправить "всех в следственный изолятор", "разобраться со всеми" и "вернуть деньги народу". При этом заявил: "Завтра посмотрим, что делать с Шорцем".



Анатолий Сивак родился в 1962 году в д. Завойть Наровлянского района Гомельской области. В 1986 году окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1998-м — Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 2002 году был назначен главным инженером строительно-монтажного республиканского унитарного предприятия "Дорстроймонтажтрест" Белорусской железной дороги. В период с 2002 по 2006 годы работал заместителем начальника БЖД.



С 4 августа 2006 года до 4 июня 2009-го — помощник президента Республики Беларусь — главный инспектор по Минску.



5 июня 2009 года указом президента назначен на должность начальника Белорусской железной дороги.



31 июля 2012 года назначен министром транспорта и коммуникаций.