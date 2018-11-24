Лукашенко: Думаю, что со многими в Мингорисполкоме придется расстаться

Минск, 24 ноября. Назначая 24 ноября Анатолия Сивака новым председателем Мингорисполкома, Александр Лукашенко попросил его обратить внимание "на коррупцию, которая бытует в городе", сообщает пресс-служба президента.



"Все-таки управленческая вертикаль в городе огромная", — отметил он.



Глава государства сказал, что одно время стоял вопрос о сокращении количества администраций в районах города. Однако на этот шаг не пошли ради удобства людей. "Они привыкли решать свои вопросы там. А вот мозги вставить руководителям администраций и тем небольшим чиновникам, которые там есть, надо", — подчеркнул Лукашенко.



"Думаю, что со многими в горисполкоме придется расстаться. Но не обижай людей, которые преданы государству и хотят работать в городе вместе с тобой. Времени немного — три недели. Надо разобраться и подумать, с кем будешь работать, — напутствовал глава государства Анатолия Сивака. — Хотелось бы, чтобы кадры, которые тебе придется подбирать вместе с главой администрации (президента. — БелаПАН.), чтобы они были из города и знали город. Не надо железную дорогу, автомобильный транспорт, воздушный и речной тащить туда за собой. Думаю, у тебя достаточно своих взглядов на кадровую политику, и знание людей, авторитет помогут тебе подобрать и предложить на руководящие должности или назначить тех людей, которые будут работать и выполнять те задачи, которые нужно".



Лукашенко особо подчеркнул, что нельзя понизить планку в развитии города: "Минск у нас ухоженный, хороший, красивый город. Надо придать должную динамику".



Стоит отметить, что еще весной Лукашенко заявил о готовности отправить в отставку министра транспорта и коммуникаций Сивака в связи с коррупцией в ведомстве. "В системе Минтранса все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений, — отметил официальный лидер, выступая 24 апреля с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. — Необходимо самым кардинальным образом навести там порядок, причем раз и навсегда. Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака отправить туда же, куда министра лесного хозяйства (Михаила Амельяновича. — БелаПАН.). И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом. Действуйте!"