Обладатели серебряных и бронзовых медалей футбольного чемпионата определятся в последнем туре

Минск, 24 ноября. Судьба серебряных и бронзовых медалей футбольного чемпионата решится в последний день, 2 декабря. Тогда же определится второй неудачник турнира. Чемпионом досрочно стал БАТЭ, первой командой, выбывающей из высшей лиги, — "Днепр".



В предпоследнем туре 24 ноября команды — претенденты на награды одержали победы: "Смолевичи" — "Шахтер" — 0:2 (Рыбак, 20, Лаптев, 49); "Днепр" — "Динамо" Мн — 0:3 (Иванов, 45, Николич, 62, Соловей, 69); "Витебск" — "Городея" — 1:0 (Вергейчик, 20).



Остальные результаты: "Торпедо" — "Торпедо-БелАЗ" — 0:2 (Мышенко, 31, По, 70); "Слуцк" — "Ислочь" — 0:1 (Слабашевич, 73); "Динамо" Бр — "Гомель" — 0:0; "Минск" — "Неман" — 1:2 (Бохашвили, 67 — Атеменг, 48, Легчилин, 50); БАТЭ — "Луч" — 4:1 (Гордейчук, 83, с пенальти, Драгун, 90, Иванич, 90+4, Скавыш, 90+6 — Козлов, 18).



В туре забито 17 мячей (хозяевами — 6, гостями — 11), с начала чемпионата — 489 (266 и 223). Средняя результативность в туре составила 2,13 гола за игру, с начала чемпионата — 2,11. Хозяева одержали 2 победы (всего — 97), 1 раз сыграли вничью (57) и потерпели 5 поражений (78). Зафиксировано 17 вариантов счета: 1:0 (63 раза; 27%), 2:0 (38), 2:1 (27), 0:0 (27), 1:1 (26), 3:1 (15), 3:0 (13), 3:2 (5), 4:0 (4), 4:1 (3), 6:0, 3:3, 2:2 (по 2), 6:1, 5:2, 5:1 и 5:0 (по 1).



Положение команд (у всех по 29 игр): БАТЭ — 72 очка (разница мячей 53-22), "Шахтер" — 61 (41-14), "Динамо" Мн — 60 (38-17), "Витебск" — 59 (44-19), "Торпедо-БелАЗ" — 54 (34-16), "Динамо" Бр — 49 (49-30), "Неман" — 43 (31-29), "Слуцк" — 36 (26-34), "Городея" — 31 (29-33), "Минск" — 30 (34-38), "Ислочь" — 30 (17-35), "Гомель" — 28 (15-33), "Торпедо" — 24 (20-38), "Смолевичи" — 23 (20-38), "Луч" — 23 (23-43), "Днепр" — 16 (15-50).



Заключительный тур пройдет 2 декабря: "Шахтер" — "Минск", "Торпедо" — "Динамо" Мн, "Гомель" — "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" — БАТЭ, "Луч" — "Смолевичи", "Неман" — "Динамо" Бр, "Городея" — "Слуцк", "Ислочь"— "Днепр".