Россельхознадзор ввел запрет на поставки мясной продукции с четырех белорусских предприятий

Минск, 24 ноября. Россельхознадзор 24 ноября вводит временные ограничения на поставку продукции из говядины и мяса птицы с четырех белорусских предприятий в связи с выявленными нарушениями.



"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в продукции одиннадцати белорусских предприятий подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России", — говорится в сообщении на сайте ведомства.



Ограничения вводятся в связи с повторным обнаружением ветеринарных препаратов кокцидиостатиков в колбасных изделиях из мяса птицы производства предприятия "Беловежские деликатесы", в мясе птицы производства Витебской бройлерной птицефабрики и птицефабрики "Дружба". Помимо этого, в мясе птицы птицефабрики "Дружба" и говядине Слуцкого мясокомбината обнаружен антибиотик тетрациклин.



Россельхознадзор также вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, поставляемой с агрокомбината "Дзержинский", ОАО "Беловежский", ОАО "Березовский сыродельный комбинат", ОАО "Дятловский сыродельный завод", ООО "Мясокомбинат Поставский", ОАО "Пинский мясокомбинат", ОАО "Слонимский мясокомбинат".