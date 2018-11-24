Минск, 24 ноября. Пограничные ведомства Беларуси и Литвы договорились продолжить проведение совместных операций.



Как сообщает пресс-служба белорусского Госпогранкомитета, 23 ноября в Вильнюсе состоялась рабочая встреча главных пограничных уполномоченных Беларуси и Литвы Анатолия Лаппо и Ренатаса Пожелы. Были рассмотрены результаты служебной деятельности пограничных ведомств Беларуси и Литвы в 2018 году, а также обсуждены основные тенденции противоправной деятельности на совместном участке границы.



Отмечено, что обстановка в текущем году оставалась стабильной и контролируемой, в частности благодаря скоординированным действиям пограничников двух стран.



Стороны также представили мероприятия Госпогранкомитета Беларуси и Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики, направленные на обеспечение пограничной безопасности, в том числе по инженерно-техническому оборудованию совместного участка границы.



Главы погранведомств положительно оценили состояние сотрудничества на центральном и территориальном уровнях. Успешно выполняется план совместных мероприятий Госпогранкомитета Беларуси и Службы охраны государственной границы при МВД Литвы на 2018—2019 годы. Традиционно значительный взаимный интерес представляет обмен информацией и опытом по таким направлениям деятельности, как оперативная, информационно-аналитическая, а также в сфере подготовки кадров.



"Стороны договорились продолжить проведение совместных пограничных операций, скоординированных оперативных мероприятий, а также участие в совместной реализации проектов по совершенствованию системы и инфраструктуры охраны совместного участка границы", — говорится в сообщении Госпогранкомитета.