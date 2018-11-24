Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 24.11.2018 16:28
 
24.11.2018 15:54 Экономика, Беларусь — Евросоюз

Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт продукции в Германию на 62%

Минск, 24 ноября. За январь—сентябрь 2018 года экспорт предприятий "Беллесбумпрома" на рынок Германии вырос на 62% до 12,2 млн долларов США, сообщила пресс-служба концерна.

Из общего объема экспортируемой продукции более 50% занимает мебель (6,4 млн долларов США — в четыре раза больше, чем за девять месяцев 2017 года). Второй по популярности продукт — фанера (2,8 млн). Поставляются также пиломатериалы, древесное топливо, древесные плиты (ДСП и ДВП), бумага, картон, двери, окна, различные деревянные изделия и прочая продукция.

В настоящее время концерн ведет подготовку к участию белорусских производителей мебели в крупнейшей международной мебельной выставке IMM Сologne 2019, которая состоится в немецком Кельне 14—20 января.

Белорусская мебель здесь будет представлена впервые на едином национальном стенде. Ранее ряд предприятий участвовали самостоятельно в данной выставке, но разрозненность стендов и их нахождение в разных павильонах не давали должного эффекта, отметила пресс-служба "Беллесбумпрома".

Поэтому принято решение представить на выставке единый бренд качественной и разнообразной белорусской мебели. Продукция будет представлена в интерьере стилизованного белорусского дома, где есть гостиная, спальня, кухня, комнаты отдыха.

В рамках выставки запланировано проведение белорусско-германской конференции, на которой состоится презентация белорусских мебельных предприятий и их возможностей по работе с немецкими заказчиками и партнерами. Участие в конференции примут представители ряда торговых сетей Германии и крупных компаний. Состоятся переговоры с представителями и французских компаний, которые также выразили заинтересованность в сотрудничестве с белорусскими предприятиями.

Выставка IMM Cologne ежегодно принимает экспонентов со всего мира на площади 280 тыс. кв. м. По количеству и географии участников с этой выставкой могут конкурировать только Парижский мебельный салон (январь, Франция) и Миланский мебельный салон (апрель, Италия).
Марина Носова, БелаПАН.

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Суббота, 24 Ноябрь 2018, 16:28
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