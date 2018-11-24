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Дата распечатки: 24.11.2018 11:54
 
24.11.2018 10:21 Политика, Беларусь — Евросоюз

В МИД обсудили вопросы белорусско-польских отношений и взаимодействие в рамках Восточного партнерства

Минск, 24 ноября. Начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило 23 ноября провел встречу с директором Восточного департамента, уполномоченным по делам Восточного партнерства МИД Польши Яном Хофмоклем. Он прибыл в Беларусь для участия в международной конференции "Минский форум", которая проходит 22—24 ноября.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-польских отношений, обсудили календарь совместных двусторонних мероприятий, а также вопросы взаимодействия на международных площадках.

Хофмокль был также принят заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко. Во время краткой встречи стороны обсудили тематику взаимодействия Беларуси и Польши в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство", вопросы белорусско-польских и белорусско-европейских отношений.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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