В МИД обсудили вопросы белорусско-польских отношений и взаимодействие в рамках Восточного партнерства

Минск, 24 ноября. Начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило 23 ноября провел встречу с директором Восточного департамента, уполномоченным по делам Восточного партнерства МИД Польши Яном Хофмоклем. Он прибыл в Беларусь для участия в международной конференции "Минский форум", которая проходит 22—24 ноября.



Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-польских отношений, обсудили календарь совместных двусторонних мероприятий, а также вопросы взаимодействия на международных площадках.



Хофмокль был также принят заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко. Во время краткой встречи стороны обсудили тематику взаимодействия Беларуси и Польши в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство", вопросы белорусско-польских и белорусско-европейских отношений.