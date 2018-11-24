Макей обсудил с председателем Минского форума Линднером перспективы развития белорусско-германского сотрудничества

Минск, 24 ноября. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 23 ноября принял основателя и председателя международной конференции "Минский форум", представителя руководства германского концерна Schaeffler Group Райнера Линднера. Он находится в Беларуси для участия в XVI Минском форуме, который проходит 22—24 ноября.



В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-германского сотрудничества в различных областях, возможности расширения промышленной кооперации, работа Минского форума, сообщает пресс-служба МИД.



Главная тема форума в этом году: "Беларусь и ЕС — будущее партнерства: диалог, развитие, дигитализация". Участие в нем принимают политики, дипломаты, эксперты и общественные активисты из Беларуси, Германии, Польши и других европейских стран.



Минский форум впервые прошел в 1997 году. В 2011 году форум был отменен. В заявлении Немецко-белорусского общества говорилось, что данное решение принято из-за "внутриполитических событий в Беларуси после президентских выборов 19 декабря 2010 года".



Проведение форума возобновилось в 2016 году.