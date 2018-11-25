25.11.2018 13:05 Общество
Во время пожара в общежитии в Жабинке работники МЧС спасли четырех человек
Минск, 25 ноября. Во время пожара в общежитии в Жабинке (Брестская область) работники МЧС спасли четырех человек, еще 30 были эвакуированы.
Как сообщает пресс-служба МЧС, информация о пожаре в трехэтажном общежитии на улице Центральной райцентра поступило в экстренные службы 24 ноября в 11.59. К прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение комнаты на втором этаже здания, проводилась эвакуация жильцов общежития.
При помощи пожарной лестницы со второго этажа спасены два человека — мужчина 1989 года рождения и его дочь 2016 года рождения.
Также со второго этажа спасен мужчина 1976 года рождения, находившийся в общем коридоре на полу. Он проживает в комнате, которая загорелась. С отравлением продуктами горения и ожогами І—ІІ степени (1% тела) госпитализирован в реанимационное отделение Жабинковской центральной районной больницы.
С третьего этажа при помощи трехколенной лестницы спасен мужчина 1963 года рождения. Он не пострадал.
Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, в том числе ребенок.
Пожар был локализован и ликвидирован подразделениями МЧС. Огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в коридоре.
Причина пожара устанавливается.
Кирпичное здание общежития построено в 1975 году. В его 39 комнатах зарегистрировано 62 человека.
Жильцы общежития на время проведения ремонтных работ расселены в общежитие ОАО "Жабинковский сахарный завод".
Как сообщает пресс-служба МЧС, информация о пожаре в трехэтажном общежитии на улице Центральной райцентра поступило в экстренные службы 24 ноября в 11.59. К прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение комнаты на втором этаже здания, проводилась эвакуация жильцов общежития.
При помощи пожарной лестницы со второго этажа спасены два человека — мужчина 1989 года рождения и его дочь 2016 года рождения.
Также со второго этажа спасен мужчина 1976 года рождения, находившийся в общем коридоре на полу. Он проживает в комнате, которая загорелась. С отравлением продуктами горения и ожогами І—ІІ степени (1% тела) госпитализирован в реанимационное отделение Жабинковской центральной районной больницы.
С третьего этажа при помощи трехколенной лестницы спасен мужчина 1963 года рождения. Он не пострадал.
Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, в том числе ребенок.
Пожар был локализован и ликвидирован подразделениями МЧС. Огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в коридоре.
Причина пожара устанавливается.
Кирпичное здание общежития построено в 1975 году. В его 39 комнатах зарегистрировано 62 человека.
Жильцы общежития на время проведения ремонтных работ расселены в общежитие ОАО "Жабинковский сахарный завод".