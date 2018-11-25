В первых семи матчах при Сидоренко хоккейное "Динамо" набрало столько же очков, сколько при Дуайере в семи матчах на старте чемпионата КХЛ

Минск, 25 ноября. Выступление минского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге в первых играх под руководством главного тренера Андрея Сидоренко оказалось таким же, как при его предшественнике Горди Дуайере на старте чемпионата: две победы и пять поражений. Разница заброшенных и пропущенных шайб при новом наставнике оказалась хуже, чем при старом, — 10-25 против 10-16.



После смены главного тренера "Динамо" дома выиграло у челябинского "Трактора" — 3:1 (12 ноября), проиграло магнитогорскому "Металлургу" — 0:2 (14 ноября) и "Автомобилисту" из Екатеринбурга — 0:4 (16 ноября). Затем белорусская команда в гостях победила хабаровский "Амур" — 4:3, по буллитам (19 ноября) и уступила шанхайскому "Куньлуню" — 1:4 (21 ноября), "Адмиралу" из Владивостока — 1:5 (23 ноября) и уфимскому "Салавату Юлаеву" — 1:6 (25 ноября).



В таблице Западной конференции "Динамо" занимает предпоследнее 11-е место, набрав в 32 матчах 20 очков (7 побед в основное время, 1 — по буллитам, 20 поражений в основное время и 4 — в овертайме, разница шайб 61-100). От зоны плей-офф команду отделяют восемь очков.



Пятерка бомбардиров ("гол+пас"): А.Костицын — 17 (10+7), Пулккинен — 16 (8+8), Верчох — 15 (3+12), Хауден — 12 (5+7), Хенкель — 11 (4+7).



28 ноября динамовцы примут "Йокерит" (Хельсинки), 2 декабря сыграют на выезде с подмосковным "Витязем", после чего проведут дома шесть матчей (с 4 по 24 декабря).