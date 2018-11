Победу на детском "Евровидении-2018" одержала Роксана Венгель из Польши, представитель Беларуси — на 11 месте

Минск, 25 ноября. Победительницей международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" стала Роксана Венгель из Польши с песней " Anyone I Want To Be ". Она набрала 215 итоговых баллов. Представитель Беларуси 14-летний Даниэль Ястремский занял 11 место со 114 баллами.



Финал конкурса прошел 25 ноября в Минске. Победитель конкурса был определен по сумме оценок профессионального жюри и онлайн-голосования. Жюри отдало первое место Джаэль Уене из Австралии, а по результатам голосования зрителей первую строчку заняла 13-летняя Роксана Вегель.



Второе место на конкурсе заняла Франция с 203 баллами, на третьем месте Австралия — 201 балл. На четвертом месте — Украина, на пятом — Мальта.



12 баллов белорусскому исполнителю поставила Армения, по 10 баллов — Азербайджан, Мальта и Португалия, 8 баллов — Нидерланды.



Минск уже принимал детское "Евровидения" в 2010 году, но нынешний конкурс стал рекордным по количеству участников — 20 стран. По правилам в конкурсе могут принимать участие только 18 стран, однако в этом году ЕВС и Белтелерадиокомпания сделали исключение для Израиля, как страны-победительницы взрослого "Евровидения-2017". Кроме того, наблюдательный совет конкурса 2 августа одобрил заявку Украины на участие в песенном форуме. Ранее в Киеве заявили об отказе от участия в конкурсе по причине финансовых затруднений. Однако после официального обнародования 25 июля списка из 19 стран, пожелавших отправить своих конкурсантов в Минск, в ЕВС поступила заявка и из Украины.



Лидером по победам на детском "Евровидении" остается Грузия: представители этой страны становились лучшими в 2008-м (группа Bzikebi), в 2011-м (группа Candy) и в 2016 году (Мариам Мамадашвили с композицией Mzeo). По два раза на детском "Евровидении" побеждали Беларусь (2005, 2007) и Мальта (2013, 2015).