В 2019 году население будет возмещать 82,9% затрат на услуги ЖКХ

Минск, 26 ноября. В 2019 году планируется увеличить уровень возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, которые субсидирует государство. По сведениям БелаПАН, это предусматривает проект официального прогноза социально-экономического развития на 2019 год.

В конце 2017-го уровень возмещения населением затрат на оказание услуг ЖКХ составлял 69,7%. Согласно предварительной оценке властей, в конце текущего года этот показатель может составить 76,3%, а в 2019 году, как предложено в проекте официального прогноза, вырастет до 82,9%.



В будущем году планируется увеличение тарифа на тепловую энергию в межотопительный период. Предполагается, что уровень возмещения населением затрат на оказание услуг, связанных с теплоснабжением, вырастет с 42,5% в 2018 году до 44,7% в 2019-м.



В связи с увеличением тарифов ожидается, что в 2019-м население будет полностью возмещать затраты, связанные с энергоснабжением жилых домов (по итогам 2017-го уровень их возмещения составлял 85,4%, по итогам 2018-го ожидается 88,2%).



Планируется также повысить уровень возмещения населением услуг по газоснабжению жилых домов. В 2017-м население покрывало лишь 40,9% затрат, связанных с газоснабжением жилых домов. Ожидается, что по итогам 2018-го этот показатель вырастет до 43,8%, а по итогам 2019-го достигнет 51%.



При этом, как сообщалось ранее, в будущем году лица, не занятые в экономике (так называемые тунеядцы), должны будут полностью оплачивать все жилищно-коммунальные услуги. С 1 января 2019 года эта категория граждан должна будет полностью оплачивать горячее водоснабжение (подогрев воды). С 1 октября лица, не занятые в экономике, должны будут также по повышенным тарифам платить за отопление (теплоснабжение) жилых помещений.



Белорусские экономисты считают, что шаги государства по борьбе с "тунеядцами" могут привести к повышению социальной напряженности.



"В списки "тунеядцев" могут попасть люди, которые не могут найти достойную работу. Отличить этих граждан от лиц, которые не хотят работать, буде сложно", — считает экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.



"Люди в регионах зачастую не работают из-за того, что не видят достойной работы. Поэтому насильно их работать вряд ли заставишь, а социальную напряженность шаги против "тунеядцев" породить могут, так как повышенные тарифы на услуги ЖКХ в ряде случаев лягут тяжелым бременем на семейные бюджеты", — предположил в комментарии БелаПАН научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.