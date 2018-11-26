Белстат: За пять лет количество пользователей интернета в стране выросло в 1,4 раза

Минск, 26 ноября. Количество абонентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц) всех видов передачи данных с выходом в сеть интернет на 1 января 2018 года составило 11,8 миллиона и с 1 января 2013 года увеличилось в 1,4 раза. Такие данные опубликовал Белстат 26 ноября, во Всемирный день информации.



В Беларуси технологии широкополосного доступа в интернет используют 10,4 млн абонентов, или 88% общего количества. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в 2017 году 74,4% населения от 6 до 72 лет являлись интернет-пользователями, а 73,1% интернет-пользователей выходили в сеть ежедневно.



Количество абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи, воспользовавшихся услугами сети передачи данных с выходом в интернет по широкополосному доступу, на конец 2017 года составило 7,2 миллиона, или 83,7% от общего количества абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи, использующих интернет.



На конец 2017 года услугами сетей сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE воспользовались 68,5% населения — это жители Минска, всех областных центров и некоторых районных центров.



Как отметил Белстат, новым подходом к развитию телекоммуникаций в стране является внедрение программно-аппаратной платформы IMS (IP Multimedia Subsystem), которая позволяет при подключении клиентов к сети передачи данных предоставлять им весь спектр телекоммуникационных услуг, включая телефонную связь. Количество абонентов, подключенных к IMS-платформе, на 1 января 2018 года составило 2,5 миллиона и увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,4 раза.



В целях обеспечения населения общедоступным пакетом телевизионных программ активно развивается наземное цифровое телевизионное вещание. Телевидение представлено не только эфирными, но и кабельными телеканалами. В 2012 году 96 систем осуществляли трансляцию телевизионных программ в цифровом формате для 126,3 тыс. абонентов, в 2017-м — 328 систем для 745,9 тыс. абонентов.



Всемирный день информации отмечают 26 ноября ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации.



По оценке Международного союза электросвязи, в опубликованном в 2017 году рейтинге по индексу развития ИКТ Беларусь заняла 32-е место среди 176 стран.