Лукашенко: Основные тренды нашей экономики пошли вниз

Минск, 26 ноября. Александр Лукашенко требует от исполнительной власти четкого видения точек роста национальной экономики. Об этом он заявил 26 ноября, заслушивая доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год.



"Пройден экватор текущей пятилетки. С одной стороны, экономика растет практически по всем отраслям. Есть относительная ценовая стабильность, увеличиваются доходы населения, по мере возможностей поддерживаются пенсионеры, складывается профицит во внешней торговле, что кому-то казалось невозможным десять лет назад", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



Однако, подчеркнул глава государства, ни у кого не должно возникать иллюзии успеха, поскольку хорошие показатели демонстрируют многие страны региона. "А значит, мы лишь своевременно пользуемся возможностями очередной волны циклического, конъюнктурного роста. Но он не бесконечен. Откровенно говоря, очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли вниз и Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых. Отставать — неприемлемо", — считает белорусский руководитель.



Лукашенко обратил внимание, что ни экономические, ни социальные задачи не решить без уверенного и "в хорошем смысле агрессивного роста". "Но рассматривать прогнозные документы нужно еще шире. Наше благополучие зависит в том числе и от способности экономики отвечать на глобальные вызовы, которых сегодня немало", — сказал официальный лидер.



По его мнению, санкционные режимы, геополитическая нестабильность, торговые войны — это уже "новая нормальность".



Лукашенко отметил, что, оценивая суммарный долг всех государств, который превысил половину мирового ВВП, Международный валютный фонд прогнозирует вероятность нового финансового кризиса. "Поэтому сегодня от премьер-министра хотел бы услышать, какие точки роста правительство видит на 2019 год, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не менее 100 млрд долларов — такую амбициозную задачу мы поставили перед собой в перспективе", — сказал он.



"Международные эксперты и ученые считают, что потенциал, прежде всего человеческий, — и это главное, у нас есть. Раз есть люди, кадры, способные реализовывать эту задачу, значит, мы ее можем решить. Однако сохраняются сдерживающие факторы, и я не вижу в прогнозных документах действий для их устранения", — подчеркнул глава государства.



Прежде всего, пояснил он, речь идет о несбалансированности текущего счета платежного баланса, а также о серьезной зависимости экспорта от одного рынка (российского. — БелаПАН.).



"По всей видимости, правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий, которую министры, да и губернаторы, привыкли закрывать бюджетными деньгами. Кроме того, практически остановилась работа по созданию лучших условий для инвестиций. Она тонет в общих рассуждениях и какой-то бюрократии, а на практике ничего серьезного не предложено", — считает Лукашенко.



Глава государства привел в пример Парк высоких технологий, где изучили потребности IT-сферы и предложили закрепить их законодательно: "Почему правительство и местная власть не могут поступить так же? Неужели еще одно совещание надо?"