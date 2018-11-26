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Дата распечатки: 26.11.2018 12:39
 
26.11.2018 12:24 Общество

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате заложницы в Заславле

Минск, 26 ноября. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате заложницы в банке в Заславле (Минский район).

18 июля в отделении банка в Заславле 46-летний мужчина взял в заложники 23-летнюю дочь. В ходе спецоперации по ее освобождению был убит.

Как сообщает пресс-служба СК, в тот день девушка по требованию отца пришла в банк переоформить на себя взятый им кредит. В момент подписания документов он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставил к ее шее нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком. Захватив девушку, он "причинил ей 15 ссадин на шее и 6 ран на пальцах рук".

Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемый во время совершения инкриминируемых ему деяний не страдал каким-либо психическим расстройством, мог сознавать опасность своих действий и руководить ими.

По информации пресс-службы, собраны доказательства, что мужчина в течение многих лет совершал противоправные действия в отношении дочери. "В ходе их совместного проживания он систематически истязал, подвергал ее избиению, причинял телесные повреждения, — говорится в сообщении. — За неделю до происшествия в ходе ссоры мужчина на почве ревности угрожал ножом дочери и причинил ей резаную рану шеи. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершения разбоя и грабежа".

После детального изучения всех обстоятельств предварительное расследование прекращено в связи со смертью лица, совершившего особо тяжкие преступления.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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