Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате заложницы в Заславле

Минск, 26 ноября. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате заложницы в банке в Заславле (Минский район).



18 июля в отделении банка в Заславле 46-летний мужчина взял в заложники 23-летнюю дочь. В ходе спецоперации по ее освобождению был убит.



Как сообщает пресс-служба СК, в тот день девушка по требованию отца пришла в банк переоформить на себя взятый им кредит. В момент подписания документов он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставил к ее шее нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком. Захватив девушку, он "причинил ей 15 ссадин на шее и 6 ран на пальцах рук".



Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемый во время совершения инкриминируемых ему деяний не страдал каким-либо психическим расстройством, мог сознавать опасность своих действий и руководить ими.



По информации пресс-службы, собраны доказательства, что мужчина в течение многих лет совершал противоправные действия в отношении дочери. "В ходе их совместного проживания он систематически истязал, подвергал ее избиению, причинял телесные повреждения, — говорится в сообщении. — За неделю до происшествия в ходе ссоры мужчина на почве ревности угрожал ножом дочери и причинил ей резаную рану шеи. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершения разбоя и грабежа".



После детального изучения всех обстоятельств предварительное расследование прекращено в связи со смертью лица, совершившего особо тяжкие преступления.