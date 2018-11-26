Минский таксист помог задержать мужчину, который забирал наркотики из тайников

Минск, 26 ноября. В Минске таксист помог задержать мужчину, который забирал наркотики по разным адресам.



Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, ранним утром в оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД поступило сообщение от водителя такси, который высказал подозрение по поводу своего пассажира. Таксист отметил, что мужчина внешне похож на наркомана, ездил по нескольким адресам, вел себя подозрительно.



Он сообщил правоохранителям следующий адрес, по которому повезет пассажира. Сотрудники наркоконтроля выбыли по указанному адресу. Мужчина был задержан возле дома на улице Калинина. У него было обнаружено и изъято спрессованное вещество коричневого цвета и белое порошкообразное вещество.



Согласно заключению экспертов, изъятое спрессованное вещество коричневого цвета является гашишем, а порошкообразное вещество содержит амфетамин (фенамин).



Задержанный — 26-летний минчанин, который работает организатором концертов в одном из столичных клубов. Подозреваемый пояснил, что приобрел запрещенные вещества через интернет-магазин, а потом забирал их в закладках. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.



В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.