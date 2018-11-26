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Дата распечатки: 26.11.2018 14:08
 
26.11.2018 13:11 Экономика, Финансы

Доллар США и евро заметно подросли на первых торгах недели на фоне падения российского рубля

Минск, 26 ноября. 26 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и евро, вырос — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро увеличился на 0,0074 рубля (0,31%) и составил 2,4070 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0124 рубля (0,59%) до 2,1174 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0228 рубля (0,71%) и составил 3,1852 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 60 долларов США.

Российская валюта снижается на торгах на фоне роста напряженности после инцидента в Керченском проливе. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,8408 рубля и составил 66,5072 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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