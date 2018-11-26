Представители КГК, ОБСЕ и ООН обсуждают на семинаре в Минске вопросы борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями с использованием новых технологий

Минск, 26 ноября. Вопросы борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями, осуществляемыми с использованием новых технологий, обсуждают участники проходящего 26 ноября в Минске семинара, организованного департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН).



Как сообщила пресс-служба КГК, в качестве приглашенных экспертов в семинаре принимают участие представители Бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Андрей Мунтян и УНП ООН Алексей Фещенко.



Беларусь на мероприятии представляют работники департамента финансового мониторинга и органов финансовых расследований Комитета госконтроля во главе с заместителем председателя Комитета госконтроля — директором ДФР Игорем Маршаловым.



"Проблема использования новых платежных технологий и виртуальных валют сегодня актуальна для всего мира в целом, — отметила пресс-служба КГК. — В этой связи с участием представителей ОБСЕ и УНП ООН в рамках семинара предполагается обсуждение новых платежных технологий, криптовалютных рисков, методов и форм отслеживания движения виртуальных валют, способов противодействия и документирования преступной деятельности с использованием теневого интернета (DarkNet, DeepWeb), а также основных тенденций развития финансового мониторинга в блокчейн-сетях".



Интерес органов финансовых расследований к данной теме не случаен, поскольку развитие в Беларуси инновационной сферы, а также взятый курс на развитие информационных технологий и построение современной цифровой экономики также влечет за собой и определенные риски трансформации финансовых преступлений. При этом наиболее актуальным в данном контексте видится возможное использование при совершении финансовых преступлений новых платежных технологий, виртуальных валют, а также более активное применение возможностей теневого интернета, заметили в КГК.