Минск, 26 ноября. Беларусь и Филиппины намерены активизировать сотрудничество по различным направлениям. Состояние и перспективы двусторонних отношений обсуждались 26 ноября на встрече заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с послом Филиппин в России и Беларуси по совместительству Карлосом Сорретой. Филиппинский дипломат находится в Минске с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки дня.



Дапкюнас и Соррета подтвердили взаимную заинтересованность в организации в 2019 году визита министра иностранных дел Владимира Макея на Филиппины.



В ходе беседы была отмечена важность скорейшего завершения работы над рядом двусторонних документов, в том числе базовых экономических соглашений и соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.



Дапкюнас и Соррета договорились о подписании в ближайшее время меморандума о двусторонних консультациях между министерствами иностранных дел и создании механизма регулярного политического диалога между Беларусью и Филиппинами.



Собеседники также отметили важность "межпарламентского измерения" белорусско-филиппинского сотрудничества как по двусторонней линии, так и в рамках глобальных и региональных межпарламентских структур.



Накануне предстоящего в декабре 2018 года визита в Беларусь делегации Министерства сельского хозяйства Филиппин стороны обсудили возможные формы более активного сотрудничества между двумя странами в области сельскохозяйственного производства, в том числе возможного использования Филиппинами передовых белорусских сельскохозяйственных технологий. Филиппинский дипломат высказал заинтересованность в организации поставок в Беларусь свежей рыбы и фруктов.



Особой темой разговора стали возможности дальнейшего углубления активного сотрудничества между Беларусью и Филиппинами в международных организациях, прежде всего, в ООН и Движении неприсоединения, и укрепления традиций взаимной поддержки.