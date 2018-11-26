Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/26/982586/
Дата распечатки: 26.11.2018 17:16
 
26.11.2018 16:01 Политика

Беларусь и Филиппины намерены активизировать сотрудничество по различным направлениям

Минск, 26 ноября. Беларусь и Филиппины намерены активизировать сотрудничество по различным направлениям. Состояние и перспективы двусторонних отношений обсуждались 26 ноября на встрече заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с послом Филиппин в России и Беларуси по совместительству Карлосом Сорретой. Филиппинский дипломат находится в Минске с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки дня.

Дапкюнас и Соррета подтвердили взаимную заинтересованность в организации в 2019 году визита министра иностранных дел Владимира Макея на Филиппины.

В ходе беседы была отмечена важность скорейшего завершения работы над рядом двусторонних документов, в том числе базовых экономических соглашений и соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Дапкюнас и Соррета договорились о подписании в ближайшее время меморандума о двусторонних консультациях между министерствами иностранных дел и создании механизма регулярного политического диалога между Беларусью и Филиппинами.

Собеседники также отметили важность "межпарламентского измерения" белорусско-филиппинского сотрудничества как по двусторонней линии, так и в рамках глобальных и региональных межпарламентских структур.

Накануне предстоящего в декабре 2018 года визита в Беларусь делегации Министерства сельского хозяйства Филиппин стороны обсудили возможные формы более активного сотрудничества между двумя странами в области сельскохозяйственного производства, в том числе возможного использования Филиппинами передовых белорусских сельскохозяйственных технологий. Филиппинский дипломат высказал заинтересованность в организации поставок в Беларусь свежей рыбы и фруктов.

Особой темой разговора стали возможности дальнейшего углубления активного сотрудничества между Беларусью и Филиппинами в международных организациях, прежде всего, в ООН и Движении неприсоединения, и укрепления традиций взаимной поддержки.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 26 Ноябрь 2018, 17:16
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск