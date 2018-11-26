Румас: Средняя зарплата в 2019 году должна составить не менее 1.025 рублей

Минск, 26 ноября. Средняя зарплата в Беларуси в 2019 году должна составить не менее 1.025 рублей, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам доклада Александру Лукашенко правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год.





По его словам, правительство также планирует в 2019 году продолжить сближение размеров минимальной зарплаты и минимального потребительского бюджета, чтобы с 1 января 2020 года эти величины сравнялись. "По нашим сегодняшним оценкам, минимальная зарплата с 1 января 2020 года может составить 377 рублей", — сказал премьер-министр.



Во время доклада Александру Лукашенко представили проект прогноза социально-экономического развития на следующий год. Официальный лидер поручил правительству доработать документ в течение двух недель.



По данным Белстата, в октябре 2018 года средняя заработная плата в стране по сравнению с сентябрем выросла на 3,7% и составила 999,7 рубля. Реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017-го увеличилась на 13%.



Зарплата растет после снижения в январе, феврале, апреле и сентябре (на 2,4% до 963,6 рубля). В январе 2018-го по сравнению с декабрем 2017 года зарплата снизилась на 136,3 рубля (на 13,7%) и составила 859 рублей, в феврале по сравнению с январем — на 8,6 рубля (на 1%) до 850,4; в марте увеличилась на 76,4 рубля (на 9%) и составила 926,8 рубля, в апреле — снизилась на 0,6% до 921 рубля, в мае — выросла на 2,5% до 944 рублей, в июне — на 1% до 953,7, в июле — на 2,1% до 973,8, в августе — на 1,4% до 987,5 рубля.



Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников в октябре 2018 года среди регионов традиционно была в Минске — 1.370,3 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 836,7. В Брестской области средняя зарплата составила 874,7 рубля, в Гомельской — 907,9; Гродненской — 885,3; Минской — 996,4; Витебской — 848,2 рубля.



Лукашенко, назначая 18 августа новое руководство правительства и министерств, заявил, что поручение прежнему кабинету достичь хотя бы 1 тысячу рублей средней зарплаты по стране "у них вообще вызвало панику, что это недопустимо".



"Оказывается, допустимо. Даже при том курсе, который они пытались втюхать нам в Беларуси. Но сколько крови попортили для того, чтобы (лично мне пришлось это делать) убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю зарплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Их надо сегодня подтягивать выше. Одни формулировки: "мы не можем", "мы не должны", "рухнет курс", "рухнет страна", "рухнет все", — сказал официальный лидер. Средняя заработная плата по году должна составить в следующем году не менее 1 тысячи 25 рублей. Зарплата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней заработной платы, то есть на уровне 820 рублей", — сказал Румас в эфире новостей телеканала ОНТ По его словам, правительство также планирует в 2019 году продолжить сближение размеров минимальной зарплаты и минимального потребительского бюджета, чтобы с 1 января 2020 года эти величины сравнялись. "По нашим сегодняшним оценкам, минимальная зарплата с 1 января 2020 года может составить 377 рублей", — сказал премьер-министр.Во время доклада Александру Лукашенко представили проект прогноза социально-экономического развития на следующий год. Официальный лидер поручил правительству доработать документ в течение двух недель.По данным Белстата, в октябре 2018 года средняя заработная плата в стране по сравнению с сентябрем выросла на 3,7% и составила 999,7 рубля. Реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017-го увеличилась на 13%.Зарплата растет после снижения в январе, феврале, апреле и сентябре (на 2,4% до 963,6 рубля). В январе 2018-го по сравнению с декабрем 2017 года зарплата снизилась на 136,3 рубля (на 13,7%) и составила 859 рублей, в феврале по сравнению с январем — на 8,6 рубля (на 1%) до 850,4; в марте увеличилась на 76,4 рубля (на 9%) и составила 926,8 рубля, в апреле — снизилась на 0,6% до 921 рубля, в мае — выросла на 2,5% до 944 рублей, в июне — на 1% до 953,7, в июле — на 2,1% до 973,8, в августе — на 1,4% до 987,5 рубля.Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников в октябре 2018 года среди регионов традиционно была в Минске — 1.370,3 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 836,7. В Брестской области средняя зарплата составила 874,7 рубля, в Гомельской — 907,9; Гродненской — 885,3; Минской — 996,4; Витебской — 848,2 рубля.Лукашенко, назначая 18 августа новое руководство правительства и министерств, заявил, что поручение прежнему кабинету достичь хотя бы 1 тысячу рублей средней зарплаты по стране "у них вообще вызвало панику, что это недопустимо"."Оказывается, допустимо. Даже при том курсе, который они пытались втюхать нам в Беларуси. Но сколько крови попортили для того, чтобы (лично мне пришлось это делать) убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю зарплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Их надо сегодня подтягивать выше. Одни формулировки: "мы не можем", "мы не должны", "рухнет курс", "рухнет страна", "рухнет все", — сказал официальный лидер.