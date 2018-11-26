26.11.2018 18:20 Общество
Правительство утвердило порядок предварительной идентификации пользователей интернет-ресурсов и сетевых изданий
Минск, 26 ноября. Совет министров постановлением № 850 от 23 ноября утвердил порядок предварительной идентификации пользователей интернет-ресурсов и сетевых изданий, которые публикуют информационные материалы и комментарии.
Документ опубликован 26 ноября на сайте правительства.
Постановление гласит, что пользователи должны будут заводить учетную запись и заключать пользовательское соглашение с владельцами интернет-ресурсов, чтобы публиковать материалы и комментарии на соответствующих сайтах. Это соглашение должно содержать "предупреждение о недопустимости размещения… сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь".
Активировать учетную запись можно будет с помощью кода, который владелец сайта должен выслать пользователю в sms-сообщении на номер, указанный при регистрации, либо посредством "иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя". Публиковать сообщения пользователь сможет только после авторизации на сайте.
Согласно постановлению, у пользователя должна быть возможность в любое время в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. Владельца сайта наделяют правом самостоятельно расторгнуть соглашение, если есть подтверждение, что пользователь указал недостоверную информацию при регистрации учетной записи.
На время действия пользовательского соглашения и в течение года с момента его расторжения владельцы сайтов будут обязаны хранить на белорусских серверах регистрационные данные пользователей и их IP-адреса; дату, время, содержание и изменения опубликованных ими информационных сообщений или материалов; иные сведения, полученные при идентификации пользователя.
Владельцы сайтов будут обязаны принимать меры по защите этих сведений от утраты и разглашения без согласия пользователя, а также предоставлять их по требованию "органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета госконтроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь".
Постановление вступает в силу 1 декабря. Оно принято в развитие изменений и дополнений в закон о СМИ, внесенных летом нынешнего года.
Постановление гласит, что пользователи должны будут заводить учетную запись и заключать пользовательское соглашение с владельцами интернет-ресурсов, чтобы публиковать материалы и комментарии на соответствующих сайтах. Это соглашение должно содержать "предупреждение о недопустимости размещения… сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь".
Активировать учетную запись можно будет с помощью кода, который владелец сайта должен выслать пользователю в sms-сообщении на номер, указанный при регистрации, либо посредством "иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя". Публиковать сообщения пользователь сможет только после авторизации на сайте.
Согласно постановлению, у пользователя должна быть возможность в любое время в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. Владельца сайта наделяют правом самостоятельно расторгнуть соглашение, если есть подтверждение, что пользователь указал недостоверную информацию при регистрации учетной записи.
На время действия пользовательского соглашения и в течение года с момента его расторжения владельцы сайтов будут обязаны хранить на белорусских серверах регистрационные данные пользователей и их IP-адреса; дату, время, содержание и изменения опубликованных ими информационных сообщений или материалов; иные сведения, полученные при идентификации пользователя.
Владельцы сайтов будут обязаны принимать меры по защите этих сведений от утраты и разглашения без согласия пользователя, а также предоставлять их по требованию "органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета госконтроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь".
Постановление вступает в силу 1 декабря. Оно принято в развитие изменений и дополнений в закон о СМИ, внесенных летом нынешнего года.