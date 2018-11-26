Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/26/982610/
Дата распечатки: 26.11.2018 18:51
 
26.11.2018 18:20 Общество

Правительство утвердило порядок предварительной идентификации пользователей интернет-ресурсов и сетевых изданий

Минск, 26 ноября. Совет министров постановлением № 850 от 23 ноября утвердил порядок предварительной идентификации пользователей интернет-ресурсов и сетевых изданий, которые публикуют информационные материалы и комментарии.
Документ опубликован 26 ноября на сайте правительства.

Постановление гласит, что пользователи должны будут заводить учетную запись и заключать пользовательское соглашение с владельцами интернет-ресурсов, чтобы публиковать материалы и комментарии на соответствующих сайтах. Это соглашение должно содержать "предупреждение о недопустимости размещения… сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь".

Активировать учетную запись можно будет с помощью кода, который владелец сайта должен выслать пользователю в sms-сообщении на номер, указанный при регистрации, либо посредством "иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя". Публиковать сообщения пользователь сможет только после авторизации на сайте.

Согласно постановлению, у пользователя должна быть возможность в любое время в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. Владельца сайта наделяют правом самостоятельно расторгнуть соглашение, если есть подтверждение, что пользователь указал недостоверную информацию при регистрации учетной записи.

На время действия пользовательского соглашения и в течение года с момента его расторжения владельцы сайтов будут обязаны хранить на белорусских серверах регистрационные данные пользователей и их IP-адреса; дату, время, содержание и изменения опубликованных ими информационных сообщений или материалов; иные сведения, полученные при идентификации пользователя.

Владельцы сайтов будут обязаны принимать меры по защите этих сведений от утраты и разглашения без согласия пользователя, а также предоставлять их по требованию "органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета госконтроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь".

Постановление вступает в силу 1 декабря. Оно принято в развитие изменений и дополнений в закон о СМИ, внесенных  летом нынешнего года.
Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 26 Ноябрь 2018, 18:51
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск