26.11.2018 19:56 Общество
Уголовное преследование редактора tut.by Ульяны Бобоед по "делу БелТА" также прекращено
Минск, 26 ноября. Уголовное преследование редактора портала tut.by Ульяны Бобоед по "делу БелТА" также прекращено, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.
Незадолго до этого стало известно о прекращении уголовного преследования еще одной фигурантки данного дела — международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой. В обоих случаях были удовлетворены ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности). Коровенкова и Бобоед, помимо возмещения ранее выставленного ущерба, заплатили штраф 30 базовых величин (735 рублей).
22 ноября еще двух фигурантов дела, собкора "Немецкой волны" Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, освободили от уголовной ответственности.
Всего по "делу БелТА" проходили 15 человек. Все они, помимо главного редактора tut.by Марины Золотовой, были обвинены по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации БелТА). Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Всем фигурантам предъявлены иски об ущербе, его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.
С 7 по 9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны сотрудники портала tut.by Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова и Ирина Левшина, Павел Быковский, а также редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Они провели несколько суток в изоляторе временного содержания. СК выдвинул обвинения против 15 журналистов и редакторов. Действия 14 из них квалифицированы по ч. 2 ст. 349 УК. Главный редактор портала tut.by Марина Золотова обвиняется по ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица). Уголовное преследование по ч. 2 ст. 349 УК в отношении нее прекращено.
Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, международные правозащитные организации.
Незадолго до этого стало известно о прекращении уголовного преследования еще одной фигурантки данного дела — международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой. В обоих случаях были удовлетворены ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности). Коровенкова и Бобоед, помимо возмещения ранее выставленного ущерба, заплатили штраф 30 базовых величин (735 рублей).
22 ноября еще двух фигурантов дела, собкора "Немецкой волны" Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, освободили от уголовной ответственности.
Всего по "делу БелТА" проходили 15 человек. Все они, помимо главного редактора tut.by Марины Золотовой, были обвинены по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации БелТА). Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Всем фигурантам предъявлены иски об ущербе, его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.
С 7 по 9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны сотрудники портала tut.by Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова и Ирина Левшина, Павел Быковский, а также редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Они провели несколько суток в изоляторе временного содержания. СК выдвинул обвинения против 15 журналистов и редакторов. Действия 14 из них квалифицированы по ч. 2 ст. 349 УК. Главный редактор портала tut.by Марина Золотова обвиняется по ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица). Уголовное преследование по ч. 2 ст. 349 УК в отношении нее прекращено.
Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, международные правозащитные организации.