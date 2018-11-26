Минск, 26 ноября. Беларусь и Казахстан намерены вместе выпускать беспилотники, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин 26 ноября в Минске на заседании межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.





"Ожидаем, что в ближайшее время мы приступим к реализации совместного проекта по производству белорусских беспилотников в Казахстане, — цитирует Турчина пресс-служба правительства. — Надеемся, что темпы взаимодействия в IT-сфере будут нарастать и к уже успешно реализованным в этой области совместным инициативам прибавятся новые значимые проекты".





"Уделяя приоритетное внимание промышленной кооперации, сотрудничеству в областях сельского хозяйства и транспорта, считаем необходимым придать дополнительный импульс инвестиционному взаимодействию, сотрудничеству в IT-сфере, областях космоса и высоких технологий", — подчеркнул первый вице-премьер.





По его словам, белорусская сторона готова активно участвовать в совместных инфраструктурных и промышленных проектах. "В качестве самостоятельного направления или составной части инициативы Экономического пояса Шелкового пути интерес представляет совместное использование потенциала свободной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота" на казахстанско-китайской границе и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", — считает Турчин. Он также предложил рассмотреть вопрос о взаимном инвестировании и создании новых совместных проектов в Беларуси и Казахстане, нацеленных на работу с Китаем и европейскими странами.





Объем торговли между Беларусью и Казахстаном в январе—сентябре нынешнего года вырос на 42,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил 693,8 млн долларов. "Ожидаем, что по итогам текущего года наш товарооборот составит около 1 млрд долларов. Это хороший показатель, но вынужден констатировать, что его объем не отражает имеющийся у нас экономический потенциал", — подчеркнул Александр Турчин.





По итогам заседания комиссии правительства Беларуси и Казахстана подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2019—2020 годы.