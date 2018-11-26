Обзор важнейших событий 26 ноября 2018 года

Минск, 26 ноября. Прекращено уголовное преследование фигурантов "дела БелТА" Татьяны Коровенковой (международный обозреватель БелаПАН) и Ульяны Бобоед (редактор портала tut.by). В обоих случаях были удовлетворены ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности). Коровенкова и Бобоед помимо возмещения ранее выставленного ущерба заплатили штраф 30 базовых величин (735 рублей). 22 ноября еще двух фигурантов дела, собкора "Немецкой волны" Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, освободили от уголовной ответственности.



Около десяти человек пришли вечером к российскому посольству в Минске с бумажными корабликами. Они были окрашены в цвета украинского флага. Участники акции — сторонники незарегистрированной организации "Молодой фронт" и другие граждане — положили кораблики на парапет и разошлись. По их словам, своей акцией они выразили сочувствие украинским морякам в конфликте с российскими пограничниками возле Керченского пролива. Возле посольства находилось около десятка силовиков и микроавтобус. Они снимали происходящее на видеокамеру, но не вмешивались.



Александра Лукашенко удивляет "унаследованная от предыдущего состава правительства беспринципность" в выполнении его поручений. Об этом он заявил, заслушивая доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год. "Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля всё и вся, почти полсотни поручений как выполненные, хотя до их выполнения далеко", — сказал Лукашенко. В то же время Администрация президента, Комитет государственного контроля и госсекретариат Совета безопасности представили, по его словам, многочисленные замечания.



Средняя зарплата в 2019 году должна составить не менее 1.025 рублей, сообщил премьер-министр Сергей Румас после доклада Александру Лукашенко правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год. "Зарплата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней заработной платы, то есть на уровне 820 рублей", — сказал Румас. По его словам, правительство также планирует в 2019 году продолжить сближение размеров минимальной зарплаты и минимального потребительского бюджета, чтобы с 1 января 2020 года эти величины сравнялись. "По нашим сегодняшним оценкам, минимальная зарплата с 1 января 2020 года может составить 377 рублей", — сказал премьер-министр.



Инфляция в Беларуси в 2019 году ожидается на уровне не выше 5%, заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур. По его словам, в следующем году сохранится преемственность денежно-кредитной политики, которая проводилась в предыдущие годы. "Режим монетарного таргетирования будет способствовать обеспечению ценовой стабильности", — сказал Каллаур. Он отметил, что будет сохранен гибкий режим курсообразования, который позволяет предприятиям и экономике в целом адаптироваться к внутренним и внешним шокам. "Процентные ставки по кредиту продолжат тот тренд, который был в текущем году. Они будут стремиться к однозначным величинам. В первую очередь, это будет касаться ставки рефинансирования", — отметил Каллаур.



По данным Белстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем составил 100,5%, с декабрем 2017 года — 104,2%. По итогам года правительство рассчитывает, что инфляция не превысит 6%.



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