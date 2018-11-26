Белорусские и польские специалисты обсудят сотрудничество в производстве упаковки

Минск, 26 ноября. Белорусские и польские специалисты обсудят сотрудничество в сфере производства упаковки, сообщили БелаПАН в пресс-службе Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.



Белорусско-польский семинар, посвященный рынку упаковки, состоится 4 декабря в Минске, в конференц-зале отеля "Монастырский".



В рамках семинара пройдет в том числе обсуждение возможностей экономического сотрудничества между странами в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе.



С польской стороны в семинаре примут участие представители департамента экономического сотрудничества МИД, посольства Польши в Беларуси, Польской палаты упаковки.



С белорусской стороны к участию приглашены профильные предприятия. В качестве потенциальных партнеров особый интерес у польской стороны вызывают компании, представляющие сектор производителей сырья для выпуска экологической упаковки.



5 декабря для членов польской делегации будет организовано посещение белорусских отраслевых предприятий.