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Дата распечатки: 26.11.2018 11:10
 
26.11.2018 10:41 Экономика, Беларусь — Евросоюз

Белорусские и польские специалисты обсудят сотрудничество в производстве упаковки

Минск, 26 ноября. Белорусские и польские специалисты обсудят сотрудничество в сфере производства упаковки, сообщили БелаПАН в пресс-службе Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Белорусско-польский семинар, посвященный рынку упаковки, состоится 4 декабря в Минске, в конференц-зале отеля "Монастырский".

В рамках семинара пройдет в том числе обсуждение возможностей экономического сотрудничества между странами в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе.

С польской стороны в семинаре примут участие представители департамента экономического сотрудничества МИД, посольства Польши в Беларуси, Польской палаты упаковки.

С белорусской стороны к участию приглашены профильные предприятия. В качестве потенциальных партнеров особый интерес у польской стороны вызывают компании, представляющие сектор производителей сырья для выпуска экологической упаковки.

5 декабря для членов польской делегации будет организовано посещение белорусских отраслевых предприятий.
Марина Носова, БелаПАН.

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