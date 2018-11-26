Национальный центр маркетинга МИД и Польское агентство инвестиций и торговли подписали меморандум об экономическом сотрудничестве

Минск, 26 ноября. Меморандум о взаимопонимании в области экономического сотрудничества подписали 26 ноября в Варшаве Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси и Польское агентство инвестиций и торговли, сообщила БелаПАН пресс-служба центра.



Документ принят в рамках заседания совместной Белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству. В подписании документа польскую сторону представил заместитель председателя Польского агентства инвестиций и торговли Кшиштоф Сенгер, белорусскую — начальник управления международного сотрудничества Национального центра маркетинга Евгения Комарова.



В рамках работы комиссии состоялся бизнес-форум, на котором польские и белорусские предприятия определяли новые перспективные направления двусторонней торговли с целью улучшения показателей торгово-экономического сотрудничества обеих стран. С польской стороны в мероприятии приняли участие свыше 120 представителей бизнеса. Форум прошел при поддержке посольства Беларуси в Польше.