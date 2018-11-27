Военное положение введено в соседней с Гомельской областью Черниговской области Украины

Минск, 27 ноября. Граничащая с Гомельской областью Черниговская область стала одним из 10 регионов Украины, где объявлено военное положение. Оно действует с 14 часов 26 ноября. Поздно вечером в понедельник Верховная Рада поддержала соответствующий указ президента Петра Порошенко.



Военное положение действует 30 дней в областях, граничащих с Россией, самопровозглашенным Приднестровьем и имеющих выход к Азовскому и Черному морям (Черниговская область также граничит с РФ). Причиной стал вооруженный захват трех украинских кораблей российскими пограничниками в районе Керченского пролива 25 ноября. После присоединения Крыма в 2014 году Москва считает весь пролив и прилегающую акваторию своими территориальными водами. Во время атаки был поврежден один из украинских кораблей, которые шли из Одессы в Мариуполь. Ранено, по разным данным, от трех до шести украинских моряков. В плен захвачено 23 военнослужащих.



В ночь на 26 ноября Порошенко поддержал предложение Совета национальной безопасности и обороны ввести военное положение на 60 дней, заверив, что Киев продолжит выполнять все международные договоры, в том числе минские соглашения. Затем срок действия военного положения был сокращен вдвое, чтобы не препятствовать началу президентской избирательной кампании (выборы назначены на 31 марта 2019 года).



Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Александр Бычковский во второй половине дня 26 ноября сообщил БелаПАН, что граница с Украиной охраняется в штатном режиме.



По его словам, дополнительное усиление на границе не вводилось. "В сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины нами принимаются необходимые меры для обеспечения пограничной безопасности на совместно охраняемом участке границы", — сказал Бычковский.