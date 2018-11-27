Предприятия "Беллесбумпрома" планируют в 2019 году увеличить переработку древесины почти в полтора раза

Минск, 27 ноября. Предприятия концерна "Беллесбумпром" рассчитывают в 2019 году переработать 7,2 млн кубометров древесины, что на 48% больше, чем ожидается по итогам 2018 года.



Как сообщила пресс-служба ведомства, из данного объема сырья 4 млн кубометров древесины планируется приобрести в заготовленном виде на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", оставшийся объем (3,2 млн кубометров) — заготовить самостоятельно в арендном лесном фонде и приобрести по гражданско-правовым договорам.



На состоявшихся 21—23 ноября биржевых торгах предприятия концерна уже приобрели 912, 3 тыс. кубометров деловой древесины в заготовленном виде, что составило 23% от планируемого к закупке на 2019 год.



Приобретены пиловочное бревно хвойных и мелколиственных пород, балансовая древесина хвойных и лиственных пород, фанерное сырье для строгания и лущения, пиловочное бревно твердолиственных пород. В настоящее время на предприятиях концерна обеспечивается комплексная переработка древесины разных пород.



На оборудовании ведущих мировых производителей, которое было установлено в ходе модернизации предприятий, путем глубокой переработки древесины налажен выпуск широкого ассортимента востребованной на рынке продукции. Предприятия концерна производят более 80 видов различных товаров из древесины с высокой добавленной стоимостью. Это широкая линейка древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), напольные ламинированные покрытия, фанера, мебель, разнообразные строительные конструкции, окна, двери, деревянные дома, погонажные изделия, древесное топливо, спички, целлюлоза и прочее.



Предприятия планомерно наращивают производство. За январь—октябрь 2018 года объем производства продукции увеличен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,6%. Почти 70% произведенной продукции экспортируется. География поставок охватывает около 60 стран.