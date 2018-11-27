27.11.2018 09:44 Общество
Лукашенко — Патону: Вы уникальный человек. Встречаете свой вековой юбилей, возглавляя Национальную академию наук Украины
Минск, 27 ноября. Александр Лукашенко поздравил президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона со столетием.
"Вы уникальный человек. Встречаете свой вековой юбилей, возглавляя Национальную академию наук Украины", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Глава государства отметил, что вся жизнь президента Национальной академии наук Украины неразрывно связана с историей развития советской и украинской науки: "Путь ученого с мировым именем, академика, общественного деятеля — это яркий пример неустанного созидательного труда, преданности и служения своему делу".
"Убежден, что ваши международный авторитет, богатейший опыт, жизненная мудрость и знания будут и дальше содействовать успешному научно-техническому сотрудничеству ученых наших стран", — подчеркнул белорусский руководитель.
Он пожелал Борису Патону "доброго здоровья, бодрости, неиссякаемого вдохновения, мира и благополучия".
"Вы уникальный человек. Встречаете свой вековой юбилей, возглавляя Национальную академию наук Украины", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Глава государства отметил, что вся жизнь президента Национальной академии наук Украины неразрывно связана с историей развития советской и украинской науки: "Путь ученого с мировым именем, академика, общественного деятеля — это яркий пример неустанного созидательного труда, преданности и служения своему делу".
"Убежден, что ваши международный авторитет, богатейший опыт, жизненная мудрость и знания будут и дальше содействовать успешному научно-техническому сотрудничеству ученых наших стран", — подчеркнул белорусский руководитель.
Он пожелал Борису Патону "доброго здоровья, бодрости, неиссякаемого вдохновения, мира и благополучия".