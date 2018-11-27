Лукашенко: Беларусь не поддержит предложение вновь продлить сроки нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин

Минск, 27 ноября. Беларусь не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин, заявил Александр Лукашенко 27 ноября на встрече с главами правительств государств — членов Евразийского экономического союза.



"По-прежнему открыт вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Эта тема долго обсуждалась на Высшем совете 14 мая в Сочи. Главы государств договорились, что министры финансов, а затем и вы до декабря поработаете над методикой распределения пошлин и доложите о результатах. Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов (мы об этом часто говорим, справедливо отмечаем, исходя уже из наработанного опыта) абсолютно невыгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем".



Глава государства пояснил, что в противном случае Беларусь сразу будет поставлена в неравные условия. Поэтому необходимо приложить максимум усилий для выхода на справедливое решение. "Оно всем понятно. И здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики", — заявил Лукашенко.



Действующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин были рассчитаны при присоединении к ЕАЭС Кыргызстана. Расчет производился с учетом методики, использованной в 2010 году при определении нормативов между первыми тремя государствами — членами союза, а также принципа "государства — члены ЕАЭС как единое целое плюс новое государство".



Согласно договоренностям о присоединении Кыргызстана к договору о ЕАЭС действующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены на три года с начала применения Кыргызстаном Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.



Ранее Евразийская экономическая комиссия сообщила, что к августу 2018 года должно быть принято решение о методике расчета нормативов распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, а также произведен их расчет.