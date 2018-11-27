Лукашенко призвал глав правительств стран ЕАЭС устранить препятствия на общем экономическом рынке

Минск, 27 ноября. Александр Лукашенко 27 ноября на встрече с главами правительств государств — членов Евразийского экономического союза призвал их "придать импульс" работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС.

Глава государства отметил, что заканчивается четвертый год действия Договора о ЕАЭС из десяти отведенных для снятия всех преград на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, формирования общих отраслевых рынков.



"Что тут греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая. Основные проблемы известны, поэтому я хотел бы призвать вас и попросить еще раз внимательно обсудить их и принять выверенные решения, необходимые для становления полноценного экономического союза. Это особенно остро звучит в наше время, и времени у нас практически не остается для того, чтобы расслабляться, нужно двигаться вперед, имея в виду то, что происходит на международных торговых рынках. Прежде всего следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Главное, что мы знаем, в каком направлении двигаться, знания и опыт уже большие есть. Но медленно мы решаем эти вопросы, а эти барьеры должны быть сняты".



Более того, отметил Лукашенко, были случаи, когда одни барьеры устранялись, а на их месте тут же возводились другие. Например, заканчивается определенный Договором о ЕАЭС двухлетний период действия изъятий из национального режима в сфере госзакупок, изначально задуманный как исключительная мера. И те же изъятия вновь устанавливаются на очередной двухлетний период, обратил внимание глава государства.



"Закономерный вопрос: к чему мы в таком случае стремимся — к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма? Мы все должны четко понимать: союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам", — сказал белорусский руководитель.



По словам Лукашенко, ключевым элементом является создание общих энергетических рынков. При этом белорусская сторона не понимает, почему в интересах справедливой конкуренции все признают необходимость единых тарифов на железнодорожные перевозки, но не все согласны с симметричным подходом в вопросах транспортировки газа.



"Субъекты хозяйствования ожидают, что через десять дней в Питере главы государств поставят наконец свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов — о чем мы договаривались. Таким образом, будет сделан шаг к появлению стабильной топливно-сырьевой основы союза. Но для этого сегодня в Минске нужно решить остающиеся проблемы", — констатировал он.



Все более важным аспектом совместной работы в ЕАЭС становится цифровая повестка, отметил глава государства. Страны подвели хорошую теоретическую и правовую базу. Сейчас основная задача — определить первоочередные цифровые решения, которые способны обеспечить значительный эффект для трансграничного и межотраслевого взаимодействия. "Минск готов к полноценному участию в реализации данных инициатив. Мы готовы внести хороший вклад в реализацию данных предложений", — заявил Лукашенко.



Он подчеркнул, что в решении этих вопросов необходима более активная роль Евразийской экономической комиссии, которая уже неоднократно обращалась с предложениями расширить свои полномочия. "Я лично поддерживаю это. Но надо понимать, что больше полномочий — это больше ответственности", — заметил он.



Белорусский руководитель выразил признательность российскому председательству за усилия по дальнейшему продвижению интеграции, а также включение в интеграционную тематику новых направлений сотрудничества.



"В самом деле, у нас остались не охваченные договором достаточно важные темы, такие как экология, возобновляемая энергетика, которая уже стучится в дверь, космос, медицина, спорт и туризм, сотрудничество по которым внесет дополнительный вклад в развитие нашего союза. Вместе с тем расширение повестки должно быть продуманным и не наносить ущерба решению текущих задач Евразийского экономического союза. Поэтому мы, естественно, ожидаем от правительств взвешенных предложений на этот счет", — заключил Лукашенко.