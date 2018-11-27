Очередное заседание белорусско-египетской межправительственной комиссии состоится 28—29 ноября в Каире

Минск, 27 ноября. Пятое заседание белорусско-египетской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится 28—29 ноября в Каире. Об этом сообщил посол Беларуси в Египте Сергей Рачков в интервью агентству новостей MENA. Текст интервью опубликован на сайте МИД Беларуси.



По словам Рачкова, в заседании примут участие министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович и министр торговли и промышленности Египта Амр Нассар.



"Мы придаем большое значение предстоящему заседанию комиссии. Беларусь будет представлена представительной делегацией на заседании, в ее состав войдут первый заместитель министра связи и информатизации, заместитель министра промышленности, заместитель председателя Национальной академии наук, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты, — сказал Рачков. — В ходе заседания будут обсуждаться вопросы развития двустороннего сотрудничества в следующих сферах: торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, транспорт, финансы, информационно-коммуникационные технологии, деревообработка, энергетика, наука, образование, охрана окружающей среды, спорт и туризм, здравоохранение и культура".



В рамках комиссии состоится заседание двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в промышленности под председательством заместителей министров промышленности двух стран.



Рачков сообщил, что глава МАРТ Владимир Колтович также встретится с премьер-министром Египта и примет участие в проведении круглого стола с участием руководителей крупных египетских компаний. "Другие высокопоставленные члены белорусской делегации проведут переговоры в министерствах связи и информационных технологий, академии научных исследований и технологий, палате пищевой промышленности, — сообщил Рачков. — Мы планируем парафирование дорожной карты развития белорусско-египетского сотрудничества на 2019 год, а также ряда меморандумов о взаимодействии в области стандартизации, совместного производства автодорожной техники".



Белорусский дипломат отметил, что Беларусь и Египет в двусторонних отношениях делают акцент на торгово-экономическом сотрудничестве. "Росту двустороннего товарооборота способствуют взаимные визиты на высшем и высоком уровне. В частности, в 2017 году по итогам визита президента Республики Беларусь в Египет двусторонний товарооборот вырос на 68,5% по сравнению с 2016 годом. По итогам января—сентября 2018 года товарооборот составил 79 млн долларов США, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы надеемся по итогам 2018 года преодолеть отметку в 100 млн долларов США", — заявил Рачков.



По его словам, Беларусь экспортирует в Египет тракторы, грузовики, шины, металлоизделия, оптическую продукцию, насосы, рентгеновское оборудование, продукцию нефтехимии, деревообработки.



Основными статьями импорта из Египта являются цитрусовые плоды, свежие, замороженные и консервированные овощи и фрукты, растения, используемые в парфюмерии и фармацевтике, лекарственные средства, чай, кофе, верхняя одежда и текстиль.



"Отмечаем появление в структуре египетского экспорта в Беларусь таких промышленных товаров, как бытовые электронагревательные приборы, электроплиты, осветительное оборудование, пластмассовые изделия, краски и лаки, мебель, что свидетельствует о росте промышленного потенциала Египта и диверсификации экспорта благодаря усилиям, предпринимаемым египетским правительством в этом направлении", — сказал посол.



Рачков также отметил, что уже начата реализация совместных проектов в области промышленности. "Белорусская сторона заинтересована в углублении сотрудничества с египетскими предприятиями для успешной реализации проектов "Египетский грузовик", "Египетский трактор", "Египетский дизельный мотор", "Египетский комбайн", "Египетский компрессор для холодильника", "Египетский автобус", "Египетский электробус", что приведет к созданию совместных производств этой продукции в Египте с использованием белорусского опыта и технологий с максимальным уровнем локализации", — подчеркнул Рачков.