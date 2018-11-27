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Дата распечатки: 27.11.2018 13:08
 
27.11.2018 12:55 Политика

Президент Египта планирует посетить Беларусь в 2019 году

Минск, 27 ноября. Президент Египта Абдель Фатах аль-Сиси планирует посетить Беларусь в 2019 году, сообщил белорусский посол в Египте Сергей Рачков в интервью агентству новостей MENA. Интервью опубликовано на сайте МИД Беларуси.

"Белорусская сторона будет рада принять с официальным визитом президента Египта, — сказал дипломат. — Визит египетского лидера станет крайне важным политическим событием в белорусско-египетских отношениях и первым посещением президентом Египта Республики Беларусь".

Рачков отметил, что белорусская сторона подготовит насыщенную программу пребывания для главы египетского государства, чтобы "продемонстрировать потенциал Беларуси как важного и надежного партнера Египта в регионе Восточной Европы".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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