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Дата распечатки: 27.11.2018 16:32
 
27.11.2018 14:50 Спорт

Лукашенко доволен игрой теннисистки Соболенко, за исключением некоторых моментов

Минск, 27 ноября. Александр Лукашенко 27 ноября пообщался с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча состоялась по просьбе спортсменки, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко поздравил Соболенко с успешным проведением прошедшего спортивного сезона. "Молодец! Прошлый сезон, я считаю, из всех теннисисток это был самый большой прогресс. Я доволен твоей игрой, за исключением некоторых моментов, где ты могла попасть в корт, но била мимо", — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что спортсменке еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис. Тем более что на фоне достигнутых успехов и продвижения вперед в мировом рейтинге возрастают и ожидания высоких результатов как со стороны болельщиков, так и государства, говорится в сообщении.

Первая ракетка Беларуси 20-летняя Арина Соболенко находится на 11-м месте в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), у нее 3.245 очков. Это наивысшее место в рейтинге, которое Соболенко занимала за карьеру.
Сергей Королевич, БелаПАН.

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