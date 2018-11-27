Лукашенко доволен игрой теннисистки Соболенко, за исключением некоторых моментов

Минск, 27 ноября. Александр Лукашенко 27 ноября пообщался с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча состоялась по просьбе спортсменки, сообщает пресс-служба президента.



Лукашенко поздравил Соболенко с успешным проведением прошедшего спортивного сезона. "Молодец! Прошлый сезон, я считаю, из всех теннисисток это был самый большой прогресс. Я доволен твоей игрой, за исключением некоторых моментов, где ты могла попасть в корт, но била мимо", — отметил он.



Глава государства подчеркнул, что спортсменке еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис. Тем более что на фоне достигнутых успехов и продвижения вперед в мировом рейтинге возрастают и ожидания высоких результатов как со стороны болельщиков, так и государства, говорится в сообщении.



Первая ракетка Беларуси 20-летняя Арина Соболенко находится на 11-м месте в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), у нее 3.245 очков. Это наивысшее место в рейтинге, которое Соболенко занимала за карьеру.