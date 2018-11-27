В попытке выйти из кризиса хоккейное "Динамо" сменило капитана и отказалось от двух нападающих

Минск, 27 ноября. Хоккейный клуб "Динамо" (Минск) 27 ноября объявил о замене капитана и отказе от двух нападающих.



Капитаном вместо Сергея Костицына назначен Александр Павлович. Его ассистентами будут Александр Китаров и недавно подписанный американец Джонатон Блум. Павлович и Китаров были ассистентами капитана в домашних матчах, Андрей Костицын и Куинтон Хауден — в выездных.



"Мы находимся в критической ситуации и понимаем, что необходимо принимать срочные меры, которые оздоровили бы обстановку в команде, от чего во многом зависит наша игра на ледовой площадке", — заявил генеральный директор клуба Дмитрий Басков.



"Братья Костицыны при всех своих заслугах в прошлом и даже в этом сезоне не оправдали нашего доверия, не стали теми лидерами в раздевалке, в быту, примером для молодых хоккеистов, которыми по определению должны быть капитан и его ассистент, — отметил Басков. — Поэтому мы приняли это решение с надеждой, что оно оздоровит моральную атмосферу в коллективе и положительно повлияет на выступление команды уже в ближайших матчах".



На драфт отказов выставлены Андрей Степанов и российский легионер Денис Казионов. В течение 48 часов они могут быть выбраны другими клубами лиги. Казионов сыграл в этом сезоне 26 матчей и набрал 8 (5+3) очков при -10 по системе "плюс/минус". Степанов провел 26 поединков, заработав 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности -4.



После 32 матчей "Динамо" с 20 очками занимает предпоследнее 11-е место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на 9 очков. При новом главном тренере Андрее Сидоренко команда выиграла два матча и проиграла пять (в последних трех не набрано ни одного очка). 28 ноября "Динамо" встретится на своей площадке с одним из лидеров конференции финским "Йокеритом".