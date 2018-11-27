27.11.2018 17:45 Общество
В Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор
Минск, 27 ноября. В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор — казнен фигурант громкого дела "черных риелторов" Семен Бережной.
Информацию о казни координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда 27 ноября узнал от родственников Бережного, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
Помимо этого, по сведениям Полуды, мать Игоря Гершанкова — еще одного фигуранта дела "черных риелторов", приговоренного к высшей мере наказания, — уже месяц не получала от сына писем. Его статус пока не известен.
21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Игоря Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.
20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а их апелляционные жалобы и жалобы их защитников — без удовлетворения. 14 июня 2018 года стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Игорю Гершанкову и Семену Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб.
Казнь Бережного — второй случай исполнения смертного приговора с начала года. Ранее в этом году был казнен неоднократно судимый житель Наровли Алексей Михаленя, совершивший в марте 2016 года убийство соседей-пенсионеров.
В 2017 году к смертной казни в Беларуси были приговорены пять человек, к пожизненному заключению — трое. Три смертных приговора уже приведены в исполнение. По данным правозащитников, сейчас в камере смертников находятся: фигурант дела "черных риелторов" могилевчанин Игорь Гершанков, а также признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.
Беларусь остается единственной европейской страной, применяющей смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом.
9 февраля в интервью газете "Советская Белоруссия" председатель Верховного суда Валентин Сукало заявил: до тех пор, пока смертная казнь остается в национальном законодательстве, судьи обязаны ее применять. "Верховный суд даже предлагает судьям воздерживаться от участия в дискуссиях на эту тему. Потому что если судья начнет сомневаться, нужно ли ему следовать законодательству, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы применители закона и не можем позволить себе усомниться в нем. Иначе перестанем выполнять свои обязанности", — сказал Сукало.
Помимо этого, по сведениям Полуды, мать Игоря Гершанкова — еще одного фигуранта дела "черных риелторов", приговоренного к высшей мере наказания, — уже месяц не получала от сына писем. Его статус пока не известен.
21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Игоря Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.
20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а их апелляционные жалобы и жалобы их защитников — без удовлетворения. 14 июня 2018 года стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Игорю Гершанкову и Семену Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб.
Казнь Бережного — второй случай исполнения смертного приговора с начала года. Ранее в этом году был казнен неоднократно судимый житель Наровли Алексей Михаленя, совершивший в марте 2016 года убийство соседей-пенсионеров.
В 2017 году к смертной казни в Беларуси были приговорены пять человек, к пожизненному заключению — трое. Три смертных приговора уже приведены в исполнение. По данным правозащитников, сейчас в камере смертников находятся: фигурант дела "черных риелторов" могилевчанин Игорь Гершанков, а также признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.
Беларусь остается единственной европейской страной, применяющей смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом.
9 февраля в интервью газете "Советская Белоруссия" председатель Верховного суда Валентин Сукало заявил: до тех пор, пока смертная казнь остается в национальном законодательстве, судьи обязаны ее применять. "Верховный суд даже предлагает судьям воздерживаться от участия в дискуссиях на эту тему. Потому что если судья начнет сомневаться, нужно ли ему следовать законодательству, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы применители закона и не можем позволить себе усомниться в нем. Иначе перестанем выполнять свои обязанности", — сказал Сукало.