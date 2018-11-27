Уголовное преследование еще пятерых сотрудников tut.by по "делу БелТА" прекращено

Минск, 27 ноября. Уголовное преследование по "делу БелТА" пятерых сотрудников интернет-портала tut.by, в том числе редакторов Галины Уласик, Анны Калтыгиной, Дмитрия Бобрика, прекращено.



Как сообщает tut.by, 27 ноября были удовлетворены их ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности). Все редактора погасили ущерб (от 3.000 до 17.000 рублей) и заплатили административные штрафы в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по "делу БелТА" они проходят как свидетели. Подписка о невыезде отменена, запрет на выезд из страны снят.



Из числа сотрудников tut.by обвиняемыми по уголовному делу остается главный редактор портала Марина Золотова и редактор Анна Ермаченок. Золотовой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.



Как сообщалось ранее, 26 ноября стало известно о прекращении по аналогичным обстоятельствам уголовного преследования международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой, редактора tut.by Ульяны Бобоед, а также редактора интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексея Жукова.



22 ноября еще двух фигурантов дела, собкора "Немецкой волны" Павла Быковского и редактора портала realt.by Владислава Кулецкого, освободили от уголовной ответственности.



Всего по "делу БелТА" проходили 15 человек. Все они, помимо главного редактора tut.by Марины Золотовой, были обвинены по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации БелТА). Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Всем фигурантам предъявлены иски об ущербе, его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.



С 7 по 9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны сотрудники портала tut.by Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова и Ирина Левшина, а также Павел Быковский и Алексей Жуков. Они провели несколько суток в изоляторе временного содержания.



Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, международные правозащитные организации.