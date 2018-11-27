Канопацкая: МАРТ осознает наличие проблемы монополии государственных СМИ на рынке Беларуси

Минск, 27 ноября. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) осознает наличие проблемы монополии государственных СМИ на рынке Беларуси, но министерство значительно ограничено в своих самостоятельных решениях. Такое мнение высказала на своей странице в "Фейсбуке" депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, которая получила разъяснения МАРТ в ответ на свой запрос с просьбой проверить деятельность государственных СМИ на предмет нарушения ими антимонопольного законодательства.



В своем запросе, который был направлен в МАРТ в сентябре, депутат отмечала, что в Беларуси рынок информации (контента) и аналитики, характеризуется "опасными проявлениями дискриминационных, монополистических практик" со стороны государственных производителей, которые по факту работают в рамках единого государственного холдинга под руководством Министерства информации.



"Имеет место грубый конфликт интересов, когда в одном органе государственного управления концентрируются функции законодателя, регулятора, лицензиара, коммерсанта, финансиста и контролера. Управляющая компания холдинга "Государственные СМИ", ее ключевые производители (БелТА, БТ, ОНТ, СТВ, "СБ. Беларусь сегодня" и другие) активно использует финансовые, административные, регуляторные и бюрократические инструменты для проявления своей монополистической власти, что ведет к дискриминации частных производителей информации и аналитики, — говорилось в запросе.



Ситуацию, отмечала Канопацкая, усугубляет избирательное бюджетное дотирование государственных производителей на рынке информации и аналитики. Депутат подчеркивает, что на рынке информации и аналитики "имеют место системные грубые нарушения" закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".



В полученном Канопацкой ответе за подписью министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича отмечается, что поднятые депутатом вопросы "являются общесистемными, в том числе с точки зрения влияния на конкурентную среду, и, как следствие, требуют принятия научно и экономически обоснованных подходов и мероприятий". Кроме того, необходимо изучить пояснения заинтересованных, дополнил министр.



При этом глава МАРТ обращает внимание, что в настоящее время в Беларуси совместно с экспертами Международной финансовой корпорации разрабатывается проект Программы развития конкуренции в отдельных отраслях экономики. В последующем МАРТ планирует продолжить аналогичную аналитическую работу в других отраслях, в том числе и на рынке информации, аналитики, контента СМИ.



"В этой связи информируем, что вопросы, поднятые Вами в обращении, уже нашли свое принципиальное отражение в ходе подготовки проекта Программы. МАРТ совместно с государственными органами и бизнес-сообществом анализирует товарные рынки на предмет соблюдения равных условий для деятельности организаций всех форм собственности и добросовестной конкуренции", — говорится в ответе министра Колтовича.



"Надеюсь, что благодаря уже начавшемуся взаимодействию с международными организациями, проблема монополии решится. Рынок информации — это инвестиционно привлекательный сегмент бизнеса, который может дать приток новых рабочих мест, инвестиций, технологий", — прокомментировала полученный ответ Канопацкая.