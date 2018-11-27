Обзор важнейших событий 27 ноября 2018 года

Минск, 27 ноября. Александр Лукашенко на встрече с главами правительств государств — членов Евразийского экономического союза призвал их "придать импульс" работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС. Глава государства отметил, что заканчивается четвертый год действия Договора о ЕАЭС из десяти отведенных для снятия всех преград на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, формирования общих отраслевых рынков. "Что тут греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая... Прежде всего следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Главное, что мы знаем, в каком направлении двигаться, знания и опыт уже большие есть. Но медленно мы решаем эти вопросы, а эти барьеры должны быть сняты".



В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор — казнен фигурант громкого дела "черных риелторов" Семен Бережной. Информацию о казни координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда 27 ноября узнал от родственников Бережного, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Помимо этого, по сведениям Полуды, мать Игоря Гершанкова — еще одного фигуранта дела "черных риелторов", приговоренного к высшей мере наказания, — уже месяц не получала от сына писем. Его статус пока не известен. Казнь Бережного — второй случай исполнения смертного приговора с начала года. Ранее в этом году был казнен неоднократно судимый житель Наровли Алексей Михаленя, совершивший в марте 2016 года убийство соседей-пенсионеров.



Уголовное преследование по "делу БелТА" пятерых сотрудников интернет-портала tut.by, в том числе редакторов Галины Уласик, Анны Калтыгиной, Дмитрия Бобрика, прекращено. 27 ноября были удовлетворены их ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности). Все редакторы погасили ущерб (от 3.000 до 17.000 рублей) и заплатили административные штрафы в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по "делу БелТА" они проходят как свидетели. Подписка о невыезде отменена, запрет на выезд из страны снят. Из числа сотрудников tut.by обвиняемыми по уголовному делу остается главный редактор портала Марина Золотова и редактор Анна Ермаченок. Золотовой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.



Инцидент в Керченском проливе негативно повлияет на дальнейшие российско-украинские отношения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в Минске после заседания Евразийского межправительственного совета. По словам российского премьера, этот вопрос носит двусторонний характер и никак не обсуждался на сегодняшней встрече премьеров стран ЕАЭС. "Я могу, конечно, сказать, что я об этом думаю, — продолжил Медведев. — Думаю достаточно простые вещи. О том, что события могут развиваться таким образом, некоторые украинские аналитики утверждали еще год назад, имея в виду развитие избирательного процесса на Украине". "Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах. И даже, может быть, не имеет шансов выйти во второй тур. И для того, чтобы добиться определенных политических выгод для действующего президента, и была, по всей видимости, применена эта самая провокация", — полагает глава правительства РФ.



Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим советует руководству России быть осторожнее в оценке итогов предстоящих в стране президентских выборов. Так он прокомментировал высказывания премьер-министра России Дмитрия Медведева в Минске. "Часть украинцев его (президента Украины Петра Порошенко. — БелаПАН.) поддерживает, пусть и не такая большая, как это было на последних выборах. Опросы показывают, что он не самый последний политик. Очень многое будет решаться на последнем этапе кампании", — сказал дипломат на брифинге в Минске, отвечая на вопрос БелаПАН. При этом Игорь Кизим отметил, что иных высказываний от Медведева и не ожидал. "Ничего хорошего от России при нынешнем руководстве мы не ждем",— подчеркнул глава украинской дипмиссии.



Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим не видит угроз для посещающих страну белорусов после введения в ряде украинских регионов военного положения. Об этом украинский дипломат заявил на брифинге в Минске. В то же время глава дипмиссии отметил, что определенные ограничения на белорусско-украинской границе будут введены. Однако они будут касаться исключительно вопросов, связанных с безопасностью, подчеркнул дипломат. Например, пояснил посол, если человек не сможет убедительно объяснить, с какой целью он едет в Украину, то в отношении него могут возникнуть подозрения. Дипломат также сообщил, что в связи с введением военного положения планируется усилить контроль на стратегических объектах, усилить охрану военных объектов и объектов жизнеобеспечения. Другие ограничения, связанные с правами граждан, могут быть введены только в случае неприкрытой военной агрессии со стороны России.