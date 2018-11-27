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Дата распечатки: 27.11.2018 23:02
 
27.11.2018 22:10 Общество

Следственный комитет сообщил подробности нападения на инкассатора в Бресте

Минск, 27 ноября. По факту нападения на инкассатора в Бресте 27 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 207 (разбой), сообщает пресс-служба СК.

На месте работает оперативно-следственная группа. По данным следствия, 27 ноября около 19.30 ранее не судимый 33-летний житель Бреста ударил электрошокером инкассатора, который забирал выручку из банка на проспекте Машерова областного центра.

Подозреваемый изначально попытался вырвать из рук инкассатора сумку с деньгами. Из нее выпала пачка купюр, которую подобрал подозреваемый и попытался скрыться. Однако он был задержан вторым инкассатором до прибытия на место происшествия сотрудников органов внутренних дел.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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