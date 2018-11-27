27.11.2018 22:07 Экономика, Беларусь — Евросоюз
Белорусские промышленные предприятия представят свою продукцию в Риге
Минск, 27 ноября. Белорусская экспозиция будет представлена на балтийской выставке Tech Industry 2018. Крупнейшее событие в области металлообработки и машиностроения в странах Балтии пройдет в Риге с 29 ноября по 1 декабря, сообщили БелаПАН в Национальном центре маркетинга.
Белорусские промышленные предприятия уже второй год подряд становятся участниками Tech Industry. В прошлом году коллективная экспозиция успешно представила здесь страну, отметили в пресс-службе.
Национальный стенд будет представлен такими предприятиями белорусской промышленности, как "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", Станкостроительный завод им. С.М. Кирова, СЭЗ "Гомель-Ратон", Кузнечный завод тяжелых штамповок, Новогрудский завод металлоизделий и др.
В этом году Tech Industry объединит крупнейших мировых производителей в двух залах. В выставке примут участие более 270 компаний из стран Балтии, Финляндии, Польши, Швеции, Германии, Австрии, Италии, Словении, Турции, Тайваня и других стран.
"Рынок Балтии и прилегающих к ней скандинавских стран был и остается для нашего предприятия в числе наиболее интересных, — отметил начальник управления внешнеэкономических связей ОАО "Могилевский металлургический завод" Алексей Смирнов. — Несмотря на наличие в Литве официального дилера, мы стараемся не упускать возможность непосредственного присутствия нашей компании на таких продуктивных бизнес-площадках, как Tech Industry. От участия в предыдущем году остались самые позитивные впечатления, прежде всего благодаря масштабности проекта и высокой посещаемости выставки специалистами отрасли".
Организатором коллективного стенда Республики Беларусь на Tech Industry выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.
Белорусские промышленные предприятия уже второй год подряд становятся участниками Tech Industry. В прошлом году коллективная экспозиция успешно представила здесь страну, отметили в пресс-службе.
Национальный стенд будет представлен такими предприятиями белорусской промышленности, как "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", Станкостроительный завод им. С.М. Кирова, СЭЗ "Гомель-Ратон", Кузнечный завод тяжелых штамповок, Новогрудский завод металлоизделий и др.
В этом году Tech Industry объединит крупнейших мировых производителей в двух залах. В выставке примут участие более 270 компаний из стран Балтии, Финляндии, Польши, Швеции, Германии, Австрии, Италии, Словении, Турции, Тайваня и других стран.
"Рынок Балтии и прилегающих к ней скандинавских стран был и остается для нашего предприятия в числе наиболее интересных, — отметил начальник управления внешнеэкономических связей ОАО "Могилевский металлургический завод" Алексей Смирнов. — Несмотря на наличие в Литве официального дилера, мы стараемся не упускать возможность непосредственного присутствия нашей компании на таких продуктивных бизнес-площадках, как Tech Industry. От участия в предыдущем году остались самые позитивные впечатления, прежде всего благодаря масштабности проекта и высокой посещаемости выставки специалистами отрасли".
Организатором коллективного стенда Республики Беларусь на Tech Industry выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.