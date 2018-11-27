Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/27/eu_982836/
Дата распечатки: 27.11.2018 23:02
 
27.11.2018 22:07 Экономика, Беларусь — Евросоюз

Белорусские промышленные предприятия представят свою продукцию в Риге

Минск, 27 ноября. Белорусская экспозиция будет представлена на балтийской выставке Tech Industry 2018. Крупнейшее событие в области металлообработки и машиностроения в странах Балтии пройдет в Риге с 29 ноября по 1 декабря, сообщили БелаПАН в Национальном центре маркетинга.

Белорусские промышленные предприятия уже второй год подряд становятся участниками Tech Industry. В прошлом году коллективная экспозиция успешно представила здесь страну, отметили в пресс-службе.

Национальный стенд будет представлен такими предприятиями белорусской промышленности, как "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", Станкостроительный завод им. С.М. Кирова, СЭЗ "Гомель-Ратон", Кузнечный завод тяжелых штамповок, Новогрудский завод металлоизделий и др.

В этом году Tech Industry объединит крупнейших мировых производителей в двух залах. В выставке примут участие более 270 компаний из стран Балтии, Финляндии, Польши, Швеции, Германии, Австрии, Италии, Словении, Турции, Тайваня и других стран.

"Рынок Балтии и прилегающих к ней скандинавских стран был и остается для нашего предприятия в числе наиболее интересных, — отметил начальник управления внешнеэкономических связей ОАО "Могилевский металлургический завод" Алексей Смирнов. — Несмотря на наличие в Литве официального дилера, мы стараемся не упускать возможность непосредственного присутствия нашей компании на таких продуктивных бизнес-площадках, как Tech Industry. От участия в предыдущем году остались самые позитивные впечатления, прежде всего благодаря масштабности проекта и высокой посещаемости выставки специалистами отрасли".

Организатором коллективного стенда Республики Беларусь на Tech Industry выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.
Марина Носова, БелаПАН.

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