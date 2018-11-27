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Дата распечатки: 27.11.2018 10:24
 
27.11.2018 08:59 Фото

Финальный показ пьесы "Семь"

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26 ноября в Минске состоялся финальный показ пьесы "Семь".

В роли чтецов выступили: Андреа Викторин, глава представительства ЕС в Республике Беларусь; Фионна Гибб, чрезвычайны и полномочный посол Великобритании в Республике Беларусь; Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста; Дидье Канесс, чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Республике Беларусь; Виктор Бабарико, председатель правления ОАО "Белгазпромбанк"; Кристина Юханнессон, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеции в Республике Беларусь; Павел Южаков-Харланчук, актер Национального академического театра имени Янки Купалы; Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики; Александр Пивоварский, глава представительства ЕБРР в Республике Беларусь.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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