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Дата распечатки: 28.11.2018 09:39
 
28.11.2018 08:15 Экономика

В Брянске открывается форум приграничных территорий России и Беларуси

Минск, 28 ноября. Двухдневный форум приграничных территорий России и Беларуси по законодательному обеспечению делового сотрудничества открывается 28 ноября в Брянске.

По информации пресс-службы правительства и губернатора российского региона, мероприятие проводится для обсуждения вопросов совместной деятельности хозяйствующих субъектов, выявления барьеров и ограничений во взаимной торговле, разработки предложений о гармонизации законодательства двух стран в торгово-экономической сфере.

В работе форума примут участие члены и депутаты палат Федерального собрания РФ и Национального собрания Беларуси, представители органов Союзного государства, министерств и ведомств двух государств, деловых кругов и научной общественности.

Решение о проведении форума было принято депутатами Парламентского собрания Союза Беларуси и России на 53-й сессии 16 декабря 2017 года.
БелаПАН.

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