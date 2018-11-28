"Международная амнистия" осудила очередную смертную казнь в Беларуси

Минск, 28 ноября. "Международная амнистия" осуждает приведение в исполнение очередного смертного приговора в Беларуси, говорится в заявлении правозащитной организации в связи с информацией о казни Семена Бережного.



"Мы были потрясены, услышав эту новость. Буквально несколько недель назад мы были с визитом в Беларуси, где обсуждали с властями их возможные шаги к отмене смертной казни", — сказала директор "Международной амнистии" по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.



Правозащитники также серьезно обеспокоены судьбой Игоря Гершанкова, семья которого больше месяца не получает от него писем.



"Власти должны немедленно сообщить подробности о судьбе заключенного", — подчеркивается в заявлении.



О расстреле фигуранта громкого дела "черных риелторов" Семена Бережного стало известно 27 ноября. Информацию о казни координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда получил от родственников Бережного.



21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Игоря Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.



20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а их апелляционные жалобы и жалобы их защитников — без удовлетворения. 14 июня 2018 года стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Гершанкову и Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб.



Казнь Бережного — третий случай исполнения смертного приговора с начала года. Ранее были казнены неоднократно судимый житель Наровли Алексей Михаленя, совершивший в марте 2016 года убийство соседей-пенсионеров, и Виктор Лётов, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком.



По данным правозащитников, сейчас в камере смертников находятся фигурант дела "черных риелторов" могилевчанин Игорь Гершанков, а также признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.



Беларусь остается единственной европейской страной, применяющей смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом.



9 февраля в интервью газете "Советская Белоруссия" председатель Верховного суда Валентин Сукало заявил: до тех пор, пока смертная казнь остается в национальном законодательстве, судьи обязаны ее применять. "Верховный суд даже предлагает судьям воздерживаться от участия в дискуссиях на эту тему. Потому что если судья начнет сомневаться, нужно ли ему следовать законодательству, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы применители закона и не можем позволить себе усомниться в нем. Иначе перестанем выполнять свои обязанности", — сказал Сукало.