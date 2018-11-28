28.11.2018 13:25 Общество
Казнен второй осужденный по делу "черных риелторов"
Минск, 28 ноября. В Беларуси казнен второй осужденный по делу "черных риелторов" — Игорь Гершанков, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
Днем 28 ноября в Могилевском областном суде мать Гершанкова получила подтверждение о приведении приговора в исполнение.
Накануне стало известно о расстреле другого осужденного по этому делу — Семена Бережного.
Точная дата обеих казней неизвестна.
21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.
20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а их апелляционные жалобы и жалобы их защитников — без удовлетворения. 14 июня 2018 года стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Игорю Гершанкову и Семену Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб.
В нынешнем году Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное обращение Бережного и направил Беларуси запрос о принятии временных мер до вынесения Комитетом окончательного решения. Правозащитники надеялись, что Беларусь примет решение о приостановлении исполнения приговора до рассмотрения обращения, но белорусские власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН. Аналогичное обращение было зарегистрировано КПЧ ООН и в отношении Игоря Гершанкова.
Казнь Гершанкова — четвертый случай исполнения смертного приговора с начала года. Кроме фигурантов дела "черных риелторов" ранее были казнены неоднократно судимый житель Наровли Алексей Михаленя, совершивший в марте 2016 года убийство соседей-пенсионеров, и Виктор Лётов, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком.
По данным правозащитников, сейчас в камере смертников остаются признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.
Беларусь является единственной европейской страной, применяющей смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом.
9 февраля в интервью газете "Советская Белоруссия" председатель Верховного суда Валентин Сукало заявил: до тех пор, пока смертная казнь остается в национальном законодательстве, судьи обязаны ее применять. "Верховный суд даже предлагает судьям воздерживаться от участия в дискуссиях на эту тему. Потому что если судья начнет сомневаться, нужно ли ему следовать законодательству, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы применители закона и не можем позволить себе усомниться в нем. Иначе перестанем выполнять свои обязанности", — сказал Сукало.
Днем 28 ноября в Могилевском областном суде мать Гершанкова получила подтверждение о приведении приговора в исполнение.
Накануне стало известно о расстреле другого осужденного по этому делу — Семена Бережного.
Точная дата обеих казней неизвестна.
21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.
20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а их апелляционные жалобы и жалобы их защитников — без удовлетворения. 14 июня 2018 года стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Игорю Гершанкову и Семену Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб.
В нынешнем году Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное обращение Бережного и направил Беларуси запрос о принятии временных мер до вынесения Комитетом окончательного решения. Правозащитники надеялись, что Беларусь примет решение о приостановлении исполнения приговора до рассмотрения обращения, но белорусские власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН. Аналогичное обращение было зарегистрировано КПЧ ООН и в отношении Игоря Гершанкова.
Казнь Гершанкова — четвертый случай исполнения смертного приговора с начала года. Кроме фигурантов дела "черных риелторов" ранее были казнены неоднократно судимый житель Наровли Алексей Михаленя, совершивший в марте 2016 года убийство соседей-пенсионеров, и Виктор Лётов, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком.
По данным правозащитников, сейчас в камере смертников остаются признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.
Беларусь является единственной европейской страной, применяющей смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом.
9 февраля в интервью газете "Советская Белоруссия" председатель Верховного суда Валентин Сукало заявил: до тех пор, пока смертная казнь остается в национальном законодательстве, судьи обязаны ее применять. "Верховный суд даже предлагает судьям воздерживаться от участия в дискуссиях на эту тему. Потому что если судья начнет сомневаться, нужно ли ему следовать законодательству, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы применители закона и не можем позволить себе усомниться в нем. Иначе перестанем выполнять свои обязанности", — сказал Сукало.