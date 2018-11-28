Нацбанк Беларуси и Центробанк ОАЭ заключили меморандум о сотрудничестве в области банковского надзора

Минск, 28 ноября. Национальный банк Республики Беларусь и Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов заключили меморандум о взаимопонимании по вопросам обмена информацией и активизации сотрудничества в области банковского надзора.



Документ подписали 28 ноября в Абу-Даби заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Дмитрий Лапко и заместитель управляющего Центральным банком ОАЭ Мохаммед Али бен Заид.



Как сообщает пресс-служба Нацбанка, меморандум предусматривает расширение сотрудничества центробанков по вопросам осуществления надзора за деятельностью банков и других финансовых учреждений, работающих на территории двух государств, обмена надзорной информацией, проведения взаимных экспертных консультаций, организации обучения персонала в целях повышения профессиональных навыков сотрудников центральных банков двух стран.



Подписание меморандума состоялось в рамках участия Дмитрия Лапко в 20-й Международной конференции органов банковского надзора, которая проходит 28—29 ноября в Абу-Даби. Мероприятие, организаторами которого являются Базельский комитет по банковскому надзору и Центральный банк ОАЭ, посвящено обсуждению актуальных вопросов регулирования банковской деятельности и банковского надзора. В конференции принимают участие около 250 представителей надзорных органов и центральных банков из более чем 100 стран.