28.11.2018 15:14 Общество
Прекращено уголовное преследование по "делу БелТА" редактора tut.by Анны Ермаченок
Минск, 28 ноября. Прекращено уголовное преследование по "делу БелТА" редактора интернет-портала tut.by Анны Ермаченок.
Как сообщает
tut.by, 28 ноября было удовлетворено ее ходатайство о прекращении уголовного преследования на основании ст. 86 Уголовного кодекса (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).
Ермаченок заплатила административный штраф в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по "делу БелТА" она проходит как свидетель. Подписка о невыезде отменена, запрет на выезд из страны снят.
Ранее по аналогичным основаниям было прекращено уголовное преследование еще 12 фигурантов дела. Как и Ермаченок, все они погасили ущерб (от 3.000 до 17.000 рублей) и заплатили административные штрафы в 30 базовых величин.
Обвиняемыми по "делу БелТА" остаются главные редакторы БелаПАН Ирина Левшина и
tut.by Марина Золотова. Левшина обвиняется по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), по которой было предъявлено обвинение и остальным фигурантам дела. Золотову обвиняют по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы. Всего по "делу БелТА" проходили 15 человек.
С 7 по 9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала
tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны сотрудники tut.by Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова и Ирина Левшина, а также собственный коррреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский и редактор сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Они провели несколько суток в изоляторе временного содержания.
Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, международные правозащитные организации.
Как сообщает
Ермаченок заплатила административный штраф в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по "делу БелТА" она проходит как свидетель. Подписка о невыезде отменена, запрет на выезд из страны снят.
Ранее по аналогичным основаниям было прекращено уголовное преследование еще 12 фигурантов дела. Как и Ермаченок, все они погасили ущерб (от 3.000 до 17.000 рублей) и заплатили административные штрафы в 30 базовых величин.
Обвиняемыми по "делу БелТА" остаются главные редакторы БелаПАН Ирина Левшина и
С 7 по 9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала
Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, международные правозащитные организации.