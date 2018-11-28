28.11.2018 17:38 Политика
Совет Европы осудил исполнение новых смертных приговоров в Беларуси
Минск, 28 ноября. Совет Европы осуждает исполнение двух смертных приговоров в Беларуси, о которых сообщили правозащитники. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хольтгена, опубликованном 28 ноября на сайте этой международной организации.
"Смерть — это не правосудие, — говорится в заявлении. — Не доказано, что смертная казнь оказывает сдерживающее влияние на криминогенную ситуацию где-либо в мире. Мы снова призываем власти ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага на пути к ее упразднению. Это устранит последнее препятствие [для страны] на пути к Совету Европы и приблизит Беларусь к универсальным ценностям прав человека, демократии и верховенства закона".
Ранее 28 ноября пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич выступила с заявлением, в котором отметила, что Евросоюз "решительно и бескомпромиссно" выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. "Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием, — отметила она. — Применение смертной казни противоречит заявленной Беларусью готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом. <...> Реальные шаги, предпринятые Беларусью для соблюдения прав человека, в том числе в вопросе смертной казни, остаются ключевым моментом для формирования будущей политики ЕС в отношении Беларуси".
Новые казни в Беларуси ранее осудила также правозащитная организация "Международная амнистия".
27 и 28 ноября правозащитникам стало известно о казни двух фигурантов дела "черных риелторов" — Семена Бережного и Игоря Гершанкова. Точная дата казней неизвестна.
21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного и супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.
20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а их апелляционные жалобы и жалобы их защитников — без удовлетворения. 14 июня 2018 года стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Игорю Гершанкову и Семену Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб.
В текущем году Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное обращение Бережного и направил Беларуси запрос о принятии временных мер до вынесения комитетом окончательного решения. Правозащитники надеялись, что Беларусь примет решение о приостановлении исполнения приговора до рассмотрения обращения, но власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН. Аналогичное обращение было зарегистрировано КПЧ ООН и в отношении Игоря Гершанкова.
В 2018 году в Беларуси были казнены четыре человека. Кроме Бережного и Гершанкова ранее были расстреляны неоднократно судимый житель Наровли Алексей Михаленя, совершивший в марте 2016 года убийство соседей-пенсионеров, и Виктор Лётов, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком.
По данным правозащитников, сейчас в камере смертников остаются признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.
Беларусь является единственной европейской страной, применяющей смертную казнь. За последние 20 лет было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом.
"Смерть — это не правосудие, — говорится в заявлении. — Не доказано, что смертная казнь оказывает сдерживающее влияние на криминогенную ситуацию где-либо в мире. Мы снова призываем власти ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага на пути к ее упразднению. Это устранит последнее препятствие [для страны] на пути к Совету Европы и приблизит Беларусь к универсальным ценностям прав человека, демократии и верховенства закона".
Ранее 28 ноября пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич выступила с заявлением, в котором отметила, что Евросоюз "решительно и бескомпромиссно" выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. "Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием, — отметила она. — Применение смертной казни противоречит заявленной Беларусью готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом. <...> Реальные шаги, предпринятые Беларусью для соблюдения прав человека, в том числе в вопросе смертной казни, остаются ключевым моментом для формирования будущей политики ЕС в отношении Беларуси".
Новые казни в Беларуси ранее осудила также правозащитная организация "Международная амнистия".
27 и 28 ноября правозащитникам стало известно о казни двух фигурантов дела "черных риелторов" — Семена Бережного и Игоря Гершанкова. Точная дата казней неизвестна.
21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного и супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.
20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а их апелляционные жалобы и жалобы их защитников — без удовлетворения. 14 июня 2018 года стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Игорю Гершанкову и Семену Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб.
В текущем году Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное обращение Бережного и направил Беларуси запрос о принятии временных мер до вынесения комитетом окончательного решения. Правозащитники надеялись, что Беларусь примет решение о приостановлении исполнения приговора до рассмотрения обращения, но власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН. Аналогичное обращение было зарегистрировано КПЧ ООН и в отношении Игоря Гершанкова.
В 2018 году в Беларуси были казнены четыре человека. Кроме Бережного и Гершанкова ранее были расстреляны неоднократно судимый житель Наровли Алексей Михаленя, совершивший в марте 2016 года убийство соседей-пенсионеров, и Виктор Лётов, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком.
По данным правозащитников, сейчас в камере смертников остаются признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.
Беларусь является единственной европейской страной, применяющей смертную казнь. За последние 20 лет было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом.