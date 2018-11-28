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Дата распечатки: 28.11.2018 19:01
 
28.11.2018 18:12 Экономика

Российский производитель поставит металлоконструкции почти на 4 млн рублей для моста через Березину в Борисове

Минск, 28 ноября. 698 тонн металлоконструкций на сумму 3,89 млн рублей приобрело ОАО "Мостострой" на биржевых торгах в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), сообщили БелаПАН в пресс-службе биржи.

Закупка осуществлялась в рамках проекта по строительству автомобильного моста через реку Березину в Борисове (с реконструкцией ул. Гагарина от ул. Толстикова до ул. 3-го Интернационала).

В торгах участвовали четыре производителя металлоконструкций: три из России и один из Беларуси. Изначально застройщик был готов купить необходимый объем металла за 4,19 млн рублей, но в результате конкуренции между продавцами стартовая цена снизилась. В итоге сделка была совершена с российским заводом-изготовителем, при этом экономия бюджетных средств составила 300 тыс.

Как отметили на бирже, это не первый случай, когда металлоконструкции для строительства моста закупаются через биржу. Так, 6 апреля этого года на биржевых торгах БУТБ были закуплены мостовые металлоконструкции для моста через реку Припять на 17,07 км автомобильной дороги Р-88 Житковичи— Давид-Городок — граница Украины (Верхний Теребежов) объемом 946 т на сумму около 5 млн рублей. Тогда в торговой сессии участвовали пять продавцов, а экономия бюджета за счет снижения цены достигла 500 тыс. рублей.
Марина Носова, БелаПАН.

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